İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Milyoner sorusu: Piglet ve Tigger hangi çizgi film kahramanının en yakın dostlarıdır?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında yarışmacıya yöneltilern 'Piglet ve Tigger hangi çizgi film kahramanının en yakın dostlarıdır?' sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

03 Kasım 2020 Salı 14:01
Milyoner sorusu: Piglet ve Tigger hangi çizgi film kahramanının en yakın dostlarıdır?
Takip Et:

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 24 Ekim Cumartesi günü yayınlanan bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacılar büyük ödülün sahibi olabilmek için Kenan İmirzalıoğlu’nun karşısına oturarak sorulara doğru cevap vermeye çalıştı.

Cumartesi günü yarışanlardan biri de Tıp Fakültesi öğrencisi Müslüm Yücel oldu. Müslüm Yücel’e yöneltilen çizgi film ile ilgili sorunun cevabı ise merak konusu oldu. Çizgi filmi sorusu ve cevabı şu şekildeydi:

Piglet ve Tigger hangi çizgi film kahramanının en yakın dostlarıdır?


A) Shrek

B) Winnie-The-Pooh

C) Garfield

D) Scooby-Doo

Doğru yanıt B seçeneği olan Winnie-The-Pooh



Son Güncelleme: 03.11.2020 14:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MilyonerWinnie The Pooh
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!

Popüler Haberler

Çipli kimlik cilt no ve seri no nasıl öğrenilir? E-Devlet kimlik bilgileri sorgulama
TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2020 Enflasyonu ve 2020 Kasım ayı resmi kira artışı zam oranları belli oldu!
Bugün maç var mı? 3 Kasım 2020 Salı Bugün hangi maçlar var?
Ayda isminin anlamı nedir? Ayda ne demektir?
Gelinim Mutfakta Zeynep neden yarışmadan ayrıldı, neden yok? Zeynep geri dönecek mi?
Kimsesizler dizisi Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu
Uysallar dizisi Netflix'te yayın hayatına başlayacak! Uysallar oyuncu kadrosu belli oldu
Meme kanseri teşhisi nasıl konur? Göğüs kanserin belirtileri
Çukur Vartolu diziden ayrılacak mı? Erkan Kolçak Köstendil diziye veda mı ediyor?
AFAD gönüllü başvuru şartları nelerdir? Kimler AFAD'da gönüllü olabilir? AFAD gönüllü başvuru ekranı
Kuruluş Osman Andreas öldü mü, yeni bölümde var mı? Kuruluş Osman Andreas Burak Sarımola neden ayrıldı?
İp Atlamanın faydaları nelerdir? İp atlama ile kaç kalori yakılır?
Dereotunun sağlığa faydaları nelerdir? Dereotunun besin değerleri ve faydaları
Ginepig nedir, hamster türü mü? Ginepig ve hamster arasındaki farklar
Dul Maaşı Alma Şartları Neler? 2019 Dulluk Maaşı Ne Kadar?
Memurlar farklı işlerde çalışabilirler mi?
Andorra’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Andorra asgari ücret fiyatları
Yemin dizisindeki Feride karakteri kimdir? Cansu Tuman nereli, yaşı kaç?
İbo Show ne zaman başlayacak? Star TV İbo Show ilk hafta konukları
Memur maaş zammı ne zaman belli olacak? 2021 Emekli ve memur maaş zammı oranları
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova hayatı ve özgeçmişi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.