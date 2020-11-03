Milyoner sorusu: Piglet ve Tigger hangi çizgi film kahramanının en yakın dostlarıdır?

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 24 Ekim Cumartesi günü yayınlanan bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacılar büyük ödülün sahibi olabilmek için Kenan İmirzalıoğlu’nun karşısına oturarak sorulara doğru cevap vermeye çalıştı.

Cumartesi günü yarışanlardan biri de Tıp Fakültesi öğrencisi Müslüm Yücel oldu. Müslüm Yücel’e yöneltilen çizgi film ile ilgili sorunun cevabı ise merak konusu oldu. Çizgi filmi sorusu ve cevabı şu şekildeydi:

Piglet ve Tigger hangi çizgi film kahramanının en yakın dostlarıdır?

A) Shrek

B) Winnie-The-Pooh

C) Garfield

D) Scooby-Doo

Doğru yanıt B seçeneği olan Winnie-The-Pooh