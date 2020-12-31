Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Yeni yıla az bir süre kala milli piyango heyecanı yaşanıyor. Ülkemizde her yılbaşı gecesi milli piyango çekilişi gerçekleştiriliyor. 2021 yılında yılbaşı büyük ikramiyesi 100 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çekiliş canlı olarak yayınlanacak.

2021 yılı yılbaşı milli piyango çekilişi 31 Aralık Perşembe gecesi gerçekleştirilecek. Çekiliş günü Milli Piyango TV üzerinden gün boyu canlı yayın gerçekleştirilecek. Büyük ikramiye çekilişi ise Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak. Büyük ikramiye saat 23:00’de sonuçlanacak. 23:00 itibariyle Kanal D ekranlarından çekiliş canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com adresi üzerinden yayınlanacak.

Milli piyango bileti fiyatları

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi 100 milyon TL olarak açıklandı. Tam bilet fiyatı 100 TL, yarım 50, çeyrek ise 25 TL’den satılıyor. Çekilişte 4 ayrı kazanım kategorisi yer alıyor. Büyük İkramiye ve Amorti çekilişleri saat 23:00 itibariyle Kanal D ve Milli Piyango TV üzerinden canlı yayınlanacak. Tüm gün yapılacak olan canlı yayınlardaki çekiliş saatleri ise şu şekilde;

Saat 14.30-16.30 arası 1. Bölüm - 10.000 – 10.000.000 TL

Saat 16.30-18.30 arası 2. Bölüm – 5.000 TL

Saat 18.30 – 20.30 arası 3. Bölüm 200 – 1.000 TL

Saat 23:00 – 100.000.000 TL büyük ikramiye ve amorti