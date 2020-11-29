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Mike Tyson-Roy Jones maçı yayınlayan şifresiz kanallar hangileri? S Sport Plus Digiturk kaçıncı kanalda?

Mike Tyson – Roy Jones maçı yayınlayan şifresiz kanallar hangileri merak ediliyordu. S Sport 28 Kasım’da gerçekleşecek maçın Türkiye yayın hakkını aldığı duyurdu. Boks severler S Sports Plus Digiturk kaçıncı kanalda sorusunu araştırmaya başladı.

29 Kasım 2020 Pazar 00:52
Mike Tyson-Roy Jones maçı yayınlayan şifresiz kanallar hangileri? S Sport Plus Digiturk kaçıncı kanalda?
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Tüm zamanların en iyi boksörü olarak görülen Mike Tyson ringlere geri dönüyor. Tyson, 28 Kasm tarihinde Roy Jones Jr. İle ringe çıkacak. Boks severler karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Karşılaşma Türkiye’de S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.

Son olarak 2005 yılında bir maça çıkan 59 yaşındaki Mike Tyson’un geri dönüşünde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olmuş durumda. Dövüş severler karşılaşmayı iple çekerken karşılaşma 28 Kasım’da S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak. Dünya çapında büyük bir kitlenin beklediği maça çok az bir süre kaldı.

Öte yandan karşılaşma ilk olarak 12 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecekti. Ancak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle karşılaşma 28 Kasım tarihine ertelenmişti.

8 rauntluk maç

Kariyerinde sadece 6 kez yenilgi yüzü gören efsane isim Mike Tyson, en son 39 yaşında bir maça çıkmıştı. Tyson’ın rakibi Roy Jones Jr. İse 2018 yılında son maçına çıkmıştı. Jones Jr. Dört farklı siklette kemer kazanmış başarılı bir boksördür. Kariyeri boyunca çıktığı 75 maçın sadece 9’unu kaybeden Jones Jr. Tyson karşılaşması nefesleri kesecek.

Karşılaşma ABD’nin Los Angeles şehrinde bulunan Dignity Healt Sports Part’ta gerçekleşecek ve 8 raunt sürecek.



Son Güncelleme: 29.11.2020 00:52
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Anahtar Kelimeler:
BoksMaçRing
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