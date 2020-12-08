Mezun olanlar veya okulu bırakanlar sağlık hizmetlerinden belli bir süre faydalanabiliyor

Genel Sağlık Sigortası, sigortalı çalışanlar veya emeklilerin maaşlarından kesilerek sağlık hizmeti almaları kapsamında uygulanır. Ülkemizde öğrenciler de Genel Sağlık Sigortası’ndan faydalanmaktadır.

Genel sağlık sigortasında çocukların durumu

Öğrenciler GSS hizmetinden faydalanırken, mezun olduktan sonra işe bulma sürecinde sağlık hizmetlerinde ne yapacaklarını merak ediyor. Öğrenciler mezun olduktan sonra 2 senelik süre içerisinde GSS faydalanmaktadır. Aynı şekilde okulu yarım bırakan gençlerde 2 sene genel sağlık sigortasından faydalanmaktadır.

Ancak yaş durumunun doldurulmasının ardından prim muafiyeti sona erer ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılmaz.

Ebeveynleri sigortalı olan ya da emekli olan çocuklar 18 yaşına kadar anne babasının sigortasından faydalanır. 18 yaşının ardında yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden öğrenciler de 25 yaşında kadar sağlık hizmetinden faydalanır. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra doktora veya yüksek lisans yapanlar için 25 yaş sınırını geçmeleri halinde herhangi bir muafiyet söz konusu değildir.

İşe başlamayanlar için durum

18 yaşını bitirdikten sonra üniversite eğitimi almayan kişiler 2 senelik sürenin ardından yani 20 yaşın bitmesinin ardından bir işe girip çalışmazsa genel sağlık sigortasından faydalanamaz. Üniversite eğitimi alan kişiler için ise 25 yaşının tamamlanmasının ardından sigortalı bir işte çalışılmazsa genel sağlı sigortası hizmetinden faydalanamaz.

Mezuniyet tarihi esas alınır

Lise veya üniversite eğitimlerinin tamamlanmasının ardından 2 yıl boyunca GSS hizmetinden yararlanılır. Buradaki 2 yıllık süre mezuniyet tarihi ile birlikte başlar. SGK otomatik olarak 2 yıl sonra GSS hizmetini iptal eder.