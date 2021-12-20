Mezarlık Kavşağı ( Cemetery Junction ) filminin konusu nedir? Mezarlık Kavşağı filmi yorumu

''Küçük bir kasabada yaşıyorsanız, büyük hayalleriniz olamaz. "Mezarlık Kavşağı, 2010 yılına damgasını vuran içerikte başlık konsepti olarak yer aldı. Kişisel hayal gücü ile günlük zorunlu ritüelleri arasında süregelen savaşın bir izlenimini veriyor. Hayal kurmanın her zaman pozitif Kapı getirdiğine dikkat çekse de, ancak bunun da altını çizdi. bu keskin, acımasız ve güçlü unsurların rol oynayacağı, aile kültürü ve şehir yaşamından alıntı olduğu için, oldukça dramatik ve duygusal bir ritmi olan bir akış olacak.

Mezarlık kavşağı filmi yorumu

Ricky Gervais , Stephen Merchant'ın yönettiği "Mezarlık Kavşağı" filmi İşçiliğin önde geldiği ve fabrika bacalarının çıkmaya başladığı dünyaya işaret ediyor. Zenginler lüks bir hayatın tadını çıkarırken dar geçimleriyle yaşamaya çalışan insanların dünyası yansıtılmaktadır.

Film,1970’li senelerin Retro havasını çok iyi yansıtmaktadır. İşçi sınıfı ve zengin sınıfın birbiriyle kıyaslanması filmde çok fazla ön plandadır. Gervais ve Freddie arasında geçen sohbet de bunu kanıtlar niteliktedir. Freddie’nin istekleri arkadaşları tarafından olumlu karşılanmaz. İki taraf arasında zıt mücadeler ön plana çıkar. Filmde son kıvılcım Freddie ile eski aşkı Julie arasında yaşanacak. Freddie duygusal bir geçiş yaşayacak. Freddie, bir yandan geçimini sağlarken bir yandan da yetişkinlik ve ergenlik arasında mücadele etmektedir.

Dizinin IMDb puanı 6,9’dur. Cemetery Junction filminin kadrosunda yer alan oyuncular şu şekildedir;

Christian Cooke – Freddie Taylor

Jack Doolan – Snork

Tom Hughes – Bruce Pearson

Ricky Gervais – Mr. Taylor

Ralph Fiennes – Mr. Kendrick

Matthew Goode – Mike Ramsay

Felicity Jones – Julie