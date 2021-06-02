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Mevra Ustaoğlu kimdir? Nerelidir? Mevra Ustaoğlu nerede oturuyor?

Şu anda Haliç Üniversitesinde akademisyen olarak görev yapan Mevra ustaoğlu, oldukça başarılı bir eğitim hayatına sahiptir. Seksenler dizisinde de rol alan oyuncu, kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Sizin için Mevra Ustaoğlu ile ilgili bilgileri derledik. Tüm detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz..

02 Haziran 2021 Çarşamba 22:28
Mevra Ustaoğlu kimdir? Nerelidir? Mevra Ustaoğlu nerede oturuyor?
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Mevra Ustaoğlu kimdir?

 Samsunlu olan güzel oyuncu 36 yaşındadır. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro bölümünde ve Sosyal Bilimler Ana Sanat Dalı Oyunculuk bölümünde okumuştur. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi’nde de okumuş ve Haliç Üniversitesinde akademisyen olarak çalışmaktadır. 

TRT1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Vildan karakterini canlandırmıştır. Cadılar isimli tiyatro oyununda da yer almıştır. Senaristi Bilal Akçay olan ve yönetmenliğini Nuri Yıldız’ın üstlendiği Sabit Kanca: Son Soru filminde de yer almıştır. Bu filme Ustaoğlu ile birlikte rol alan oyuncular ; Fırat Sobutay,Zerrin Sümer,Metin Yıldız,Alay Cihan, Hilmi Erdem, Barbaros Dikmen, Hakan Çankya,Murat Özsoy, Nuran Tencer, Bensu Begovic, Tevfik İnceoğlu gibi isimler olmuştur. 


Son Güncelleme: 02.06.2021 22:28
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Anahtar Kelimeler:
Mevra UstaoğluOyuncuSeksenler
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