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Metresler dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?

FOX TV ekranlarında önümüzdeki sezon izleyicinin karşısına çıkması beklenen Metresler dizisinin oyuncuları ve konusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Metresler dizisinin oyuncularına ve konusuna yazımızdan ulaşabilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:59
Metresler dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?
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FOX TV ekranlarında seyircinin karşısına çıkacak olan ABD yapımı Mistresses adlı diziden uyarlanan Ay Yapım imzalı Metresler dizisinde başroller ortaya çıktı.

Eylül ayında ekranlara gelmesi beklenen ve dört hikâyesinin anlatılacağı dizide başrollerde Şafak Pekdemir ve Barış Kılıç rol alacak.

Metresler dizisi oyuncuları kimler?

Şafak Pekdemir

19 Haziran 1988 tarihinde doğan Şafak Pekdemir, üniversitesi eğitimini Beykent Üniversitesi’nde tamamladı. Leyla ile Mecnun, Asla Vazgeçmem, İncir Reçeli 2 gibi başarılı yapımlarda yer alan Pekdemir, en son Yasak Elma dizisinde Zehra karakterine hayat vermişti.

Barış Kılıç

21 Şubat 1978 senesinde Malatya’da doğan Barış Kılıç, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini tamamlamıştır. Adını Feriha Koydum adlı dizi ile tanınan Kılıç, daha sonrasında Güllerin Savaşı ve Evlat Kokusu dizilerinde rol almıştır. Kılıç, en son Yasak Elma dizisinde yer almıştır.


Son Güncelleme: 31.05.2021 20:59
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvMetreslerŞafak PekdemirBarış Kılıç
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