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Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?

Birçok alanda hizmet vermiş ve oldukça başarılı bir kariyere sahip olan Mete Gündoğan şu günlerde medyada karşımıza oldukça sık çıkmaktadır. Görev yerlerinde başarılarıyla adından söz ettirmeyi başaran Mete Gündoğan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Tüm detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 22:07
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
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Medya da sık sık karşımıza çıkan isimlerden biri de Mete Gündoğan oldu. Evli ve 4 çocuk sahibi olan Gündoğan’ın kim olduğu araştırma konusu oldu. 

METE GÜNDOĞAN KİMDİR?

1963 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Gündoğan,58 yaşındadır. İlköğretim ve liseyi Ayvalık ilçesinde okumuştur. Dokuz Eylül Üniversitesinde okumuş ve daha sonra ODTÜ’de yüksek lisans yapmıştır. British Council’den burs kazanarak İngiltere’ye gitmiştir.  Cranfield Teknoloji Enstitüsü’nde Üretim Sistemleri Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2000 yılında ise doçentlik unvanını kazanmıştır. 

Birçok üniversitede görev yapan Gündoğan ayrıca TÜBİTAK Araştırma ve Geliştirme Planlaması Müdürlüğü’nde araştırma mühendisi ve müdür olarak da görev yapmıştır. 

Devlet Planlama Teşkilatı’nda Bilim ve Teknoloji uzmanı, Başbakanlık müşavirliği ve TBMM’de müşavir olarak da görev yapan Mete Gündoğan, oldukça başarılı bir kariyere sahiptir. 

Bunların yanı sıra Balkanlar’da ve Türkiye’de özelleştirmeden alınan birçok fabrikanın devreye alınması projelerini de hayata geçirmiştir. 

METE GÜNDOĞAN AKADEMİK ALANLARI NELERDİR?

- Sistem Analizi ve Tasarımı

-Üretim Yönetimi Sistemleri

-Üretim Planlama ve Kontrolü 

-Teknoloji Yönetimi

-Kalite Teminatı

-Mühendislik Ekonomisi 

-Maliyet Analizleri ve Muhasebesi ve Ekonomi 

-Toplam Kalite Yönetimi



Son Güncelleme: 11.02.2021 22:07
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