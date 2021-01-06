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Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşındadır?

Fenerbahçe ile adı anılan Mesut Özil, son günlerde en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Mesut Özil’i araştıranlar, Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe’yi de araştırmaya başladı. 2019 senesinde Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe’nin hayatı merak ediliyor. İşte detaylar...

06 Ocak 2021 Çarşamba 17:44
Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe kimdir? Kaç yaşındadır?
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Son günlerin en çok konuşulan ismi, Mesut Özil. Hem Fenerbahçe taraftarı hem de futbolseverler, intenet üzerinden Mesut Özil ile ilgili haberleri araştırıyor. Mesut Özil haberlerine bakan kişiler, Mesut Özil’in eşi olan Amine Gülşe’yi de araştırmaya başladı. Amine Gülşe’nin kim olduğu, intenet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Amine Gülşe kimdir?

 

Amine Gülşe’nin hayatı

 

Amine Gülşe, 1993 senesinde dünyaya gelmiştir. 28 yaşında olan Amine Gülşe, 2019 yılının Haziran ayında, Mesut Özil ile dünya evine girmiştir. Amine Gülşe ve Mesut Özil’in, 2020 senesinin Mart ayında doğan bir kızları vardır.

 

Amine Gülşe, 30 Nisan 1993’te İsveç’te doğdu. Annesi İzmirli, babası ise Kerküklü Irak Türkmenidir. Lise eğitimini İsveç’te alan Amine Gülşe, sonrasında Türkiye’ye yerleşti. 2014 senesinde, Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması’nda (Miss Turkey) birinci seçilen Amine Gülşe, bu birincilikten sonra oyunculuğa başladı.

 

2015 senesinde Asla Vazgeçmem adlı dizide, 2017 senesinde ise İkisini de Sevdim adlı dizide başrol oynadı. Birçok dil bilen Amine Gülşe, Mesut Özil ile evlendikten sonra Londra’da yaşamaya başlamıştır.

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 17:44
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