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Mesut Komiser, Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu? Mesut komiser Arka Sokaklar'a nasıl veda edecek?

16 sezondan beri ekranlarda yer alan Arka Sokaklar dizisinde ayrılık rüzgarları esiyor. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Şevket Çoruh diziye veda mı ediyor? Mesut Komiser karakteriyle dizide yer alan usta oyuncu diziden ayrılacak mı? Soruları gündemde yer almaya devam ediyor.

18 Aralık 2020 Cuma 17:32
Mesut Komiser, Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu? Mesut komiser Arka Sokaklar'a nasıl veda edecek?
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Arka Sokaklar Mesut diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik ayrılık haberi geçtiğimiz gün diziye damgasını vurdu Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu sorusu araştırılmaya devam ediyor.

16 sezondan beri ekranlarda yer alan dizi, her sezonunda polisiye dalında kendisini geliştirerek yayınlanmaya devam ediyor. Şu zamana kadar devam eden efsane dizide ayrılık rüzgarları esiyor. Yakın zamanda Rasim Öztekin’den kavuğu teslim alan Şevket Çoruh, çok özlediği tiyatro sahnesine geri dönmek istediğini belirtmişti. Bunun sonrasında Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu sorusu gündeme gelmeye başladı.

 Mesut Komiser’e veda

Kanal D kanalında 16 sezondan beri kesintisiz devam eden Arka Sokaklar dizisinin önemli başrol kaybı duyanları üzüntüye boğdu. Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh Arka Sokaklar’dan ayrıldı. Uzun zamandan beri diziden ayrılmak isteyen Şevket Çoruh’u dizinin yapımcısı olan İlker İnanoğlu ile yakınlığı sebebiyle bırakamıyordu. Kavuğun yeni sahibi kendisi olduktan sonra yeniden tiyatro sahnelerine dönmek için diziden ayrıldı.

Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı

Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiserin nasıl ayrılacağı merak konusu oldu. Başka bir yere göreve mi gidecek yoksa bir operasyon sırasında ölecek mi sorusunun cevabı ilerleyen zamanlarda belli olacak. Yakın arkadaşı olan Ozan Güven’in Cunda’ya yerleşmesinin ardından Şevket Çoruh’unda Cunda’da olduğu öğrenildi.

Mesut komiser nasıl ayrılacak

Arka Sokaklar dizisinde 2 ayrı senaryoda karar verilecek. Mesut komiserin diziden ölerek değil de başka bir yere giderek diziden ayrılacağı söyleniyor. Senaryo gereği iki konu içinde sahneler bu hafta çekildi. Bir suikast sonucu patlamayla ölebilecek olan Mesut’un kendi kararıyla da polislikten ayrılabilir.

Senaryolar hazır

Her iki senaryo içinde çekimler hazırlandı. Mesut Komiser diziye başladığı günden bu yana ayrılmayan tek isimdi. Uzun süre boyunca dizinin kadrosundaydı. Ancak Mesut komiser 16 senenin ardından diziden ayrılarak soluğu Balıkesir’de aldı. Dizinin hayranları Mesut’un ayrılmasını istemiyor, başka bir yere gidip ilerleyen zamanlarda diziye yeniden dahil olmasını bekliyor. Şevket Çoruh ise hayranlarını kırmayarak ilerleyen zamanlarda geri gelebilir.



Son Güncelleme: 18.12.2020 17:32
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Arka SokaklarMesutKomiserşevketçoruh
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