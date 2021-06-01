Merve Özbey kimdir, kaç yaşında?

Merve Özbey, Türk Pop müziği sektöründe oldukça tanınan ve başarılı kabul edilen ses sanatçılarından bir tanesi. Çıkardığı birçok albümle insanların gönlünde taht kuran güzel sanatçının hayatı pek çok insan tarafından merak ediliyor.

Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini açtı. Bir diğer sanatçıile ortaklaşa çıkardığı ‘’Helal Ettim’’ ve ‘’Duman’’ eserleri ile Türkiye’de ismini duyurmaya başladı. Memleketi Erzurum olan güzel şarkıcı, akademik hayatın İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın Türk Sanat Müziği bölümünde tamamladı. Merve Özbey’i keşfeden ilk kişi olan Ebru Gündeş olmuştu. Usta sanatçı Özbey’e vokallik teklif ederek müzik dünyasına girmesini sağladı. Özbey daha sonra Ferman Toprak, Bengü, Demet Akalın, Yaşar İpek ve Utku gibi sanatçılara vokallik yaptı.

Erdem Kınay ile beraber 2012 yılında çıkardığı ‘’Duman’’ şarkısı, Özbey’in önemli yapımı oldu. İlk albümünü ise 2015 yılında ‘’Yaş Hikayesi’’ adını vererek piyasaya sürdü. Yaş hikayesi şarkısı Türkiye sıralamasında ikinci basamağa kadar geldi.