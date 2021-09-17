Merve Dizdar'dan İnci karakterinin ayrılığına ilişkin açıklama geldi: Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrıldı?

Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosunda olan Merve Dizdar’dan açıklamalar geldi. İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın neden diziden ayrıldığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrıldı?

Merve Dizdar’dan İnci karakterinin neden diziden çıktığına ilişkin detaylar

Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinde göstermiş olduğu başarı ile dikkatleri çekti. Dizinin ilk sezonu çok başarı geçmişti. İkinci sezonun nasıl olacağı merak ediliyor. Merve Dizdar, TRT’ye röpartaj verdi. Röportajında İnci karakterinin neden ayrıldığına da açıklık getirdi.

Dizi çalışmasına çok emek verdiklerini sahnelerin insanları çok fazla etkilediğini ve bundan dolayı dizide oynayan oyuncuların konsantre sorunu yaşadığını belirtti. Ancak yönetmenden de A bu konuda destek aldıklarını bildirdi.