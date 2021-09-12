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Merve Dizdar sosyal medya hesabından Erşan Kuneri dizisine veda etti

Son dönemde Masumlar Apartmanı dizisiyle adından sıkça söz ettiren Merve Dizdar sosyal medya hesabından Cem Yılmaz'ın ilk Netflix projesi olan Erşan Kuneri'nin çekimlerinin bittiğini açıkladı. Hem yapım ekibine hemde oyuncu arkadaşlarına teşekkür eden Merve Dizdar diziden kareler paylaştı.

12 Eylül 2021 Pazar 22:47
Merve Dizdar sosyal medya hesabından Erşan Kuneri dizisine veda etti
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Son dönemde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle adından sıkça söz ettiren Merve Dizdar sosyal medya hesabından Cem Yılmaz'ın ilk Netflix projesi olan Erşan Kuneri'nin çekimlerinin bittiğini açıkladı. Erşan Kuneri dizisinin çekimlerinin bitmesinin ardından Masumlar Apartmani dizisinin çekimlerine başlayan güzel oyuncu Merve Dizdar tatil yapmadan çalışmalarına devam ediyor. Ezgi Mola, Birkan Sokullu gibi başarılı oyuncularla Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Merve Dizdar dizideki rolüyle dikkatleri üzerine topluyor. 

Merve Dizdar, Erşan Kuneri dizisine veda etti 

Önceleri Gupse Özay ile beraber Eltilerin Savaşı filminde başrol oyuncusu olarak yer alan Merve Dizdar daha sonra Masumlar Apartmanı dizisinde başrol oyuncusu olmuştur. Masumlar Apartmanı dizisiyle kariyerinde yükselen Merve Dizdar yaz döneminde Cem Yılmaz'ın ilk Netflix projesi olan Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Erşan Kuneri dizisinin  çekimlerinin bittiğini sosyal medya hesabından duyuran Merve Dizdar hem yapım ekibine hem de rol arkadaşlarına teşekkürlerini ileterek diziden birkaç kare fotoğrafı paylaşmayı da ihmal etmedi. 

Son Güncelleme: 12.09.2021 22:47
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Anahtar Kelimeler:
Erşan KuneriMerve DizdarCem Yılmaz
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