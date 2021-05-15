Merve Dinçkol kimdir? Kanal D Haftas onu haber sunucusu Merve Dinçkol hakkında bilgiler

Merve Dinçkol Kanal D Ana Haber Hafta Sonu bültenini sunmaktadır. Peki Merve Dinçkol kimdir?

Merve Dinçkol

Merve Dinçkol 6 Şubat 1986 tarihinde İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nde alan Merve Dinçkol, eğitim sırasında Lig TV’de staj yapmıştır. Ayrıca Başkent İletişim içerisinde sunuculuk ve spikerlik eğitimi almıştır.

Profesyonel olarak ilk iş deneyimini Ulusal Kanal’da gerçekleştirdi. Ulusal Kanal’da ilk olarak arka planda çalışan Dinçkol, spikerlik,muhabirlik ve editörlük yaparak iş hayatına devam etti. Daha sonra Ulusal Kanal’da gün içerisinde yayınlanan haberleri sunmaya başladı.

Ulusal Kanal’ın ardından Bugün TV’de çalışmaya başlayan Dinçkol, buradan sonra Milliyet ile anlaştı. Milliyet’te Öykü Cengiz’le birlikte program hazırladı. En son durağı ise Kanal D oldu. Gözde Atasoy Kökçü’nün Kanal D’den ayrılmasının ardından Merve Dinçkol yerine geldi.Halen Kanal D’de hafta sonları haber bülteni sunmaktadır.

Merve Dinçkol, 1.71 boyunda ve 55 kilodadır. Beşiktaş takımını tuttuğu bilinmektedir.