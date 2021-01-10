İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...

Merve Çağıran'ın yeni dizisi ve oyuncu kadrosu!

Merve Çağıran’ın yeni dizisi ne olacak? Hangi ünlü isimler ile birlikte yeni dizinde rol alacak? Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran evli mi ya da sevgilisi var mı? Merve Çağıran ve yeni dizisi hakkında detaylar..

10 Ocak 2021 Pazar 14:46
Merve Çağıran'ın yeni dizisi ve oyuncu kadrosu!
Takip Et:

Merve Çağıran yeni sezon dizisinde birlikte rol alacağı oyuncu merak konusu oldu. Merve Çağıran’ın yeni dizisi ne olacak? Hangi ünlü isimler ile birlikte yeni dizinde rol alacak? Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran'ın ilişkisi var mı? Merve Çağıran ve yeni dizisi hakkında detaylar..

Merve Çağıran kimdir?

10 Kasım 1992’de Balıkesir’de doğdu. Akademi 35Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk üzerine eğitim gören Merve Çağıran, 2010’da Tek Türkiye adlı dizide Sevda karakteriyle ilk oyunculuk tecrübesini yaşamıştır. Diğer rol aldığı Şevkat Tepe, Aşk Laftan Anlamaz ve Kalp Atışı gibi yapımlarla adını duyurmayı başarmıştır. 2015’de Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Janset rolüyle ismi daha da duyulmuştur.

Merve Çağıran’ın rol aldığı bazı yapımlar

2018 – Çarpışma (Meral)

2018 – Bozkır (Nihal)

2017 – Kalp Atışı (İpek Erdem)

2017 – Fi (Ceren)​

Merve Çağıran’ın yeni dizisi belli oldu mu?

Merve Çağıran 2020’de Çocukluk adlı dizide rol alıyordu. Fakat dizi düşük reytingler sonucu kısa zamanda final yaptı. Dizi yeni sezonuyla devam etseydi Merve Çağıran 2021-2022 sezonunda da ekranlarda olacaktı.  Bu yüzden Merve Çağıran’ın henüz yeni bir projeyle ilgili ismi anılmamaktadır. Merve Çağıran ile ilgili gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız.

Merve Çağıran’a eşlik eden ünlü oyuncular kimler?

Merve Çağıran’ın en son oyunculuk yaptığı dizide Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk, Beren Gökyıldız, Kübra Süzgün, Nilay Yeral, Derinsu Akkuş, Damla Cercisoğlu, Batuhan Gelenler, Ali Kayra Kül, Musa Kadan, Nihan Aypolat, Selen Öztürk,Yiğit Aras Aksoy, Eren Recep Bilen, Elifnaz Sabuncu, Cansu İpek Albayrak, Nihal Menzil, Çiçek Acar, İsmail Hacıoğlu gibi ünlü isimlerle rolleri paylaştı.

Merve Çağıran en son Çocukluk dizisinde rol almıştır. Merve Çağıran’ın yeni projesi henüz yoktur ve paylaşılmamıştır. Merve Çağıran ve yeni projesiyle ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Merve Çağıran ilişkisi var mı?

Merve Çağıran evli değildir fakat en son rol adlığı dizi Çocukluk’ta kendisi gibi oyuncu olan İsmaiL Hacığolu ile birliktedir. İkili sosyal medya üzerinden aktif bir şekilde birlikte oldukları gönderi paylaşımları yapmaktadır.

Merve Çağıran’ın resmi instagram hesabı adresi nedir?

Merve Çağıran’ın resmi instagram hesabı adresi : @mervecagiran



Son Güncelleme: 10.01.2021 14:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Merve ÇağıranYeni DiziYeni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!
Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!
Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Onur Büyüktopçu sessizliğini bozdu
Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Onur Büyüktopçu sessizliğini bozdu
Survivor 2021 Yiğit Poyraz kimdir? Kaç yaşında?
Survivor 2021 Yiğit Poyraz kimdir? Kaç yaşında?
Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kimdir ve kaç yaşında?
Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kimdir ve kaç yaşında?

Popüler Haberler

Merve Çağıran'ın yeni dizisi ve oyuncu kadrosu!
Bonkis dizisi başrol oyuncusu Deniz Tezuysal kimdir?
İlginç Bazı Olaylar dizisi başrol oyuncuları
Hazal Filiz Küçükköse yeni dizisi hakkında açıklama yaptı
2021 yılında ekrana gelecek yeni diziler neler? 2021 yılı dizi listesi!
Mucize Doktor'da yüz nakli olacak kız kim? Bu karakteri hangi oyuncu canlandıracak?
Menajerimi Ara dizisinin son bölümünde çalan şarkı!
Netflix Azizler filmi oyuncuları ve karakterleri kimler? Azizler filmi ne zaman yayınlanacak?
2021 yılı gelir vergisi oranları ne kadar oldu?
100 bin memur personel alımları şartları nelerdir?
İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste nasıl bakılır? İşkur nihai liste isim sorgulama yöntemi
Hak sahipliği belgesi nedir? Toki hak sahipliği belgesi nereden alınır? Edevlet Hak sahipliği belgesi çıkarma işlemleri
Kuruluş Osman’da Turgut Alp yok mu? Cengiz Çoşkun dizide olmayacak mı? Turgut Alp Osman Bey döneminde de var mı?
Alev Alev dizisinde çalan şarkıyı kim söylüyor? Sena Şener Kapkaranlık Her Gün şarkısının sözleri
Barbaros dizisi ne zaman başlıyor? Barbaros dizisi konusu ve oyuncuları
Tasdikname nedir, ne demek, nereden alınır?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
İş Kanunu'nun 25.maddesi nedir, neden önemlidir?
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?
GSS geçmiş dönem prim borcu sorgulaması nasıl yapılır? GSS geçmiş dönem borcunu öğrenme

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.