Merve Çağıran'ın yeni dizisi ve oyuncu kadrosu!

Merve Çağıran yeni sezon dizisinde birlikte rol alacağı oyuncu merak konusu oldu. Merve Çağıran’ın yeni dizisi ne olacak? Hangi ünlü isimler ile birlikte yeni dizinde rol alacak? Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran'ın ilişkisi var mı? Merve Çağıran ve yeni dizisi hakkında detaylar..

Merve Çağıran kimdir?

10 Kasım 1992’de Balıkesir’de doğdu. Akademi 35Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk üzerine eğitim gören Merve Çağıran, 2010’da Tek Türkiye adlı dizide Sevda karakteriyle ilk oyunculuk tecrübesini yaşamıştır. Diğer rol aldığı Şevkat Tepe, Aşk Laftan Anlamaz ve Kalp Atışı gibi yapımlarla adını duyurmayı başarmıştır. 2015’de Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Janset rolüyle ismi daha da duyulmuştur.

Merve Çağıran’ın rol aldığı bazı yapımlar

2018 – Çarpışma (Meral)

2018 – Bozkır (Nihal)

2017 – Kalp Atışı (İpek Erdem)

Merve Çağıran’ın yeni dizisi belli oldu mu?

2017 – Fi (Ceren)​

Merve Çağıran 2020’de Çocukluk adlı dizide rol alıyordu. Fakat dizi düşük reytingler sonucu kısa zamanda final yaptı. Dizi yeni sezonuyla devam etseydi Merve Çağıran 2021-2022 sezonunda da ekranlarda olacaktı. Bu yüzden Merve Çağıran’ın henüz yeni bir projeyle ilgili ismi anılmamaktadır. Merve Çağıran ile ilgili gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız.

Merve Çağıran’a eşlik eden ünlü oyuncular kimler?

Merve Çağıran’ın en son oyunculuk yaptığı dizide Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk, Beren Gökyıldız, Kübra Süzgün, Nilay Yeral, Derinsu Akkuş, Damla Cercisoğlu, Batuhan Gelenler, Ali Kayra Kül, Musa Kadan, Nihan Aypolat, Selen Öztürk,Yiğit Aras Aksoy, Eren Recep Bilen, Elifnaz Sabuncu, Cansu İpek Albayrak, Nihal Menzil, Çiçek Acar, İsmail Hacıoğlu gibi ünlü isimlerle rolleri paylaştı.

Merve Çağıran en son Çocukluk dizisinde rol almıştır. Merve Çağıran’ın yeni projesi henüz yoktur ve paylaşılmamıştır. Merve Çağıran ve yeni projesiyle ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Merve Çağıran ilişkisi var mı?

Merve Çağıran evli değildir fakat en son rol adlığı dizi Çocukluk’ta kendisi gibi oyuncu olan İsmaiL Hacığolu ile birliktedir. İkili sosyal medya üzerinden aktif bir şekilde birlikte oldukları gönderi paylaşımları yapmaktadır.

Merve Çağıran’ın resmi instagram hesabı adresi nedir?

Merve Çağıran’ın resmi instagram hesabı adresi : @mervecagiran