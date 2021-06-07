İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Merve Anlağan Kimdir?

Merve Anlağan, başarılı bir tiyatro oyuncusudur. Televizyonda yayınlanmış dizilerden birinde de rol almıştır. İnsanlar,Merve Anlağan'ın kim olduğunu merak etmektedir. Merve Anlağan kimdir? Bu haberimizde Merve Anlağan ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Merve Anlağan'ın hayatı...

07 Haziran 2021 Pazartesi 15:05
Merve Anlağan Kimdir?
Takip Et:

Merve Anlağan kimdir?

Merve Anlağan 27 Nisan 1988 senesinde İzmir’de doğmuştur.1,75 boyunda ve 53 kg olan Anlağan, aslen İstanbulludur.  Oyunculuğa olan ilgisini çocuk yaşta fark etmiştir. Eğitimini bu alanda yoğunlaştırmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Şu anda ise bu merkezde Tiyatro Eğitmenliği yapmaktadır.

2008-2009 senesinde 9.Lions Tiyatro Ödülleri’nde Damdaki Kemancı adlı  tiyatro oyununda sergilediği performans ile Kerem Yılmazer ‘Genç Yetenek’ Ödülü’nün sahibi olmuştur. İlk dizi tecrübesini Sungurlar isimli dizide yaşamıştır. Bu dizide Meryem karakterini canlandırmıştır.

Merve Anlağan’ın rol aldığı tiyatro yapımları şu şekildedir;

Acayip Tipler (2018)

Çok Yakın (2013-2014)

Fare Kapanı (2011-2012 )

Lades Ya da Aile Ocağı (2010-2011)

Marika’nın Altınları (2010-2011)

Ferhad İle Şirin (2010)

Üç Kuruşluk Opera (2009)

Joker Yine Ölmeli (2008-2009)

Damdaki Kemancı (2008-2009)

Tersine Dünya (2008)

Kısasa Kısas (2006-2007)

Cephede Piknik (2006-2007)

Adı Menekşe (2007)

Dördüncü Murat (2006)


Son Güncelleme: 07.06.2021 15:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Merve AnlağanMerve Anlağan Kimdir?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Friends: The Reunion incelemesi
Friends: The Reunion incelemesi
Fox TV yeni dizi Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu belli oldu!
Fox TV yeni dizi Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu belli oldu!
Netflix de en iyi filmler ve diziler
Netflix de en iyi filmler ve diziler

Popüler Haberler

Merve Anlağan Kimdir?
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D dizi, film ve programları
7 Haziran 2021 Pazartesi günü Star TV yayın akışı
Show TV 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
7 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 7 Haziran 2021 Salı Kanal 7 dizi, film ve programları
TV 8'de 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
ATV canlı yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazartesi ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Fox TV'de 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var?
Kanal D Sadakatsiz konusu ve dizi oyuncuları
İşsiz ve çalışmayana 3 bankadan acil 10 Bin TL nakit ihtiyaç kredisi
Buse Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Buse Arslan hakkında bilgiler
Güzel ve hızlı ütü yapmanın püf noktaları nelerdir?
Dudak estetiği güncel fiyat listesi 2021
Bozkır Aslanı Celaleddin 4. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2021
Kefaret dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak?
Akrep 25. bölüm fragman izle - Akrep 10 Haziran 2021 Perşembe yeni bölüm fragmanı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.