Merve Anlağan kimdir?

Merve Anlağan 27 Nisan 1988 senesinde İzmir’de doğmuştur.1,75 boyunda ve 53 kg olan Anlağan, aslen İstanbulludur. Oyunculuğa olan ilgisini çocuk yaşta fark etmiştir. Eğitimini bu alanda yoğunlaştırmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Şu anda ise bu merkezde Tiyatro Eğitmenliği yapmaktadır.

2008-2009 senesinde 9.Lions Tiyatro Ödülleri’nde Damdaki Kemancı adlı tiyatro oyununda sergilediği performans ile Kerem Yılmazer ‘Genç Yetenek’ Ödülü’nün sahibi olmuştur. İlk dizi tecrübesini Sungurlar isimli dizide yaşamıştır. Bu dizide Meryem karakterini canlandırmıştır.

Merve Anlağan’ın rol aldığı tiyatro yapımları şu şekildedir;

Acayip Tipler (2018)

Çok Yakın (2013-2014)

Fare Kapanı (2011-2012 )

Lades Ya da Aile Ocağı (2010-2011)

Marika’nın Altınları (2010-2011)

Ferhad İle Şirin (2010)

Üç Kuruşluk Opera (2009)

Joker Yine Ölmeli (2008-2009)

Damdaki Kemancı (2008-2009)

Tersine Dünya (2008)

Kısasa Kısas (2006-2007)

Cephede Piknik (2006-2007)

Adı Menekşe (2007)

Dördüncü Murat (2006)