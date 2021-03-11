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Mert Öcal, Survivor'da namaz kılanlar ve ada yaşamı ile ilgili merak edilen her şeyi anlattı!

Semih Öztürk’ün Youtube kanalının bu hafta ki konuğu sevilen oyuncu Mert Öcal oldu. Öcal programda, ibadet konusundan ada yaşamına dair merak edilen her şeyi anlattı. İşte Mert Öcal’ın o anlatımları…

11 Mart 2021 Perşembe 22:04
Mert Öcal, Survivor'da namaz kılanlar ve ada yaşamı ile ilgili merak edilen her şeyi anlattı!
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Yarışmada iç çamaşırı var mıydı?

Ben yanımda götürmüştüm. Şortumun içine giyiyordum. Ama sponsorumuz spor markası olduğundan onların spor taytları vardı ve içimize onları giyiyorduk.

Survivor’da kimler ibadetlerini yerine getiriyor, namaz kılıyordu?

Ben görmedim fakat galiba ilk günler Uğur vardı, sakatlığı nedeni ile elendi. Uğur galiba kılıyordu. Şaziye’yi duydum, herhalde o da kılıyordu. Emin değilim fakat duydum. Büyük ihtimalle battaniye serip öyle kılıyorlardı.

Tuvalet ihtiyacınızı giderirken diğer yarışmacılar garipsemiyor muydu?

Tuvalet ihtiyacımızı toplu halde gidermiyoruz ki diğerleri tarafından garipsensin. Herkes ücra bir köşeye giderek ihtiyacını giderip geliyor yani. Kim ne yapıyor kimse bilmiyor. Küçük tuvaletini mi yapıyorsun, büyük tuvaletini mi, nerede yapıyorsun, ne şekilde yapıyorsun, herkesin özeli bu sonuçta. Kocaman bir ormanda kamp alanındasın. 100 – 200 metre ileriye giderek manzara eşliğinde gideriyorsun yani. Tabi bir yerde çok fazla takılmayacaksın, o konu ile ilgili ayağına bok bulaşabilir.

Adada tuvalet bulunuyor mu?

Tabii ki yok. Bu konuyla ilgili çok soru soruluyor. Tuvalet o kadar zor bir şey değil. Survivor yerine kampa giderek kamp yapan çok kişi var. Oralarda da yaşanıyor aynı sorun.

Evrim’le alakalı bazı şeyler duyduk, onların doğruluk payı var mı?

Instagram’da ortaya çıkan bir olay. Hatta Evrim bana abi diyerek hitap ediyordu. Ben ona bana abi deme dedim, bu çok yanlış anlaşıldı. Bu olayı yarışmadan sonra öğrendim. Evrim benim kankam ya.

Barış’a karşı bir kıskançlığın var mıydı?

Sence benim yarışmada birini kıskandığıma dair bir görüntü var mıydı izlediğin ve yorumladığın kadarıyla. Aslında ben şampiyon olacaktım ama Ersin’in köpeği öldü. Ersin ile o hafta tartıştık, ben haklı iken Ersin’in köpeği öldüğü için o haftaki bütün SMS’ler Ersin’e atıldı. Ben o hafta elenmiş olmasaydım finalisttim.  Benim çıkmadığı bir iki vardı zaten, çıkmadığım hafta da elenmiş oldum.

Barış’ı neden kıskanayım. O benim arkadaşım. Birini kıskanıyorsan o kişi ile ilgili durmadan konuşursun, sallarsın eleştirirsin. Benim röportajlarıma bakın bir tane görürseniz, dışarı çıkıp anırırım. Ben kimseyi kıskanmadım ama beni kıskanan kişi çoktu.

Hiç hırsızlık yaptığın oldu mu?

Tabi yaptım ve bunu Panorama’da itiraf ettim. Ama çok masum bir şeydi yani karşı taraf ödüle gitmişti. Ayrıca çok da keyif almıştım, yine olsa yine yaparım. Yemeyenin malını yerler. Sen ödüle gittiğinde neden adada havuçlu kek bırakıyorsun. Bırakırsan yenilir o. Ben de gittim ve yedim. Ben kanımı doyurmaya bakarım.



Son Güncelleme: 11.03.2021 22:04
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Mert ÖcalSurvivorAçıklama
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