Mert Efe Anlı kimdir? Müge Anlı'nın kardeşi mi?

Müge Anlı ve Tatlı Sert programı sezon finali yapmıştı. Bu programın yanı sıra yeni programıyla yazın seyircilerle buluşacak olan Anlı , son bölümde ekibini anlatırken Mert Efe Anlı adlı kişi tüm dikkatleri üstüne topladı. En güvenilir kadın olarak bilinen sunucunun ,bahsettiği kişiden sadece efe olarak bahsedilmemesini ,adını kendisinin koyduğunu ve hastanede diğerleriyle güzel çirkin karşılaştırması yaptığı olarak bahsettiği kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Mert Efe’nin, özel yaşamını ekranlara yansıtmayan ünlü sunucunun kardeşi olduğu konuşuluyor. Gerçekten Mert Efe Anlı , sunucunun kardeşi mi ?

Mert Efe’nin , sevilen ismin yakın bir akrabası olduğu tahmin ediliyor. Aynı zamanda programın editörlüğünü yapmaktadır.