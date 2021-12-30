Meriç Acemi kimdir, Meriç Acemi’nin oynadığı diziler hangileri?

Meriç Acemi hangi dizi ve filmlerin senaristliğini yapmıştır?

Aşk Ekmek Hayaller

Mihrap Yerinde

Kiralık Aşk

Ufak Tefek Cinayetler

Bir Erkek Bir Kadın

İntikam

Çanakkale Çocukları

Mucuk

Canımın İçi

Uygun Adım Aşk

Kahve Bahane

Açık Mutfak

Aile Saadeti

Kız Takımı

Goncakaranfil

Zeliha’nın Gözleri

Emret Komutanım

Meriç Acemi’nin rol aldığı dizi ve filmler

Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı

Döngel Karhanesi

Reyting Hamdi

Analysis

Çocuklar Duymasın

Ayrılsak da Beraberiz

Ünlü senarist ve oyuncu olan’nin gerçek ismi Meriç Taşçıoğlu’dur. 4 Haziran 1980 tarihinde İstanbul’da doğan Meriç Acemi Yıldız Teknik Üniversitesinde Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra yurt dışında eğitim almak için London School Off Arts Robert MCKEE’s Story okulundan da mezun olan Meriç Acemi büyük başarılara imza atmıştır. Senaryo yazarlığının yanında oyunculukta yapan Meriç Acemi, Çocuklar Duymasın, Ayrılsak da Beraberiz ve Aşk 101 gibi sevilen dizilerin senaristliğini yapmıştır. Çok sayıda film ve dizi oyuncu olarak yer alan Meriç Acemi, yine birçok dizi ve filmin senaristliğini yapmıştır. 2013 Antalya Televizyon Ödüllerinde Bir Erkek Bir Kadın dizisinin senaristleri olarak Murat Dişi ile beraber ödül alan Meriç Acemi Ay Yapım İmzalı Star TV’de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler, Türkiye Gençlik Ödüllerinden gençlerin oyu ile en iyi senarist seçilerek ödül almıştır.