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Meriç Acemi kimdir, Meriç Acemi’nin oynadığı diziler hangileri?

Ünlü senarist ve oyuncu olan Meriç Acemi’nin gerçek ismi Meriç Taşçıoğlu’dur. Çocuklar Duymasın, Ayrılsak da Beraberiz ve Aşk 101 gibi sevilen dizilerin senaristliğini yapmış olan Meriç Acemi’nin kim olduğu, hangi dizilerde oynadığı merak edildi. Meriç Acemi hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

30 Aralık 2021 Perşembe 14:47
Meriç Acemi kimdir, Meriç Acemi’nin oynadığı diziler hangileri?
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Ünlü senarist ve oyuncu olan Meriç Acemi’nin gerçek ismi Meriç Taşçıoğlu’dur. 4 Haziran 1980 tarihinde İstanbul’da doğan Meriç Acemi Yıldız Teknik Üniversitesinde Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra yurt dışında eğitim almak için London School Off Arts Robert MCKEE’s Story okulundan da mezun olan Meriç Acemi büyük başarılara imza atmıştır. Senaryo yazarlığının yanında oyunculukta yapan Meriç Acemi, Çocuklar Duymasın, Ayrılsak da Beraberiz ve Aşk 101 gibi sevilen dizilerin senaristliğini yapmıştır. Çok sayıda film ve dizi oyuncu olarak yer alan Meriç Acemi, yine birçok dizi ve filmin senaristliğini yapmıştır. 2013 Antalya Televizyon Ödüllerinde Bir Erkek Bir Kadın dizisinin senaristleri olarak Murat Dişi ile beraber ödül alan Meriç Acemi Ay Yapım İmzalı Star TV’de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler, Türkiye Gençlik Ödüllerinden gençlerin oyu ile en iyi senarist seçilerek ödül almıştır.

Meriç Acemi hangi dizi ve filmlerin senaristliğini yapmıştır?

  • Aşk Ekmek Hayaller
  • Mihrap Yerinde
  • Kiralık Aşk
  • Ufak Tefek Cinayetler
  • Bir Erkek Bir Kadın
  • İntikam
  • Çanakkale Çocukları
  • Mucuk
  • Canımın İçi
  • Uygun Adım Aşk
  • Kahve Bahane
  • Açık Mutfak
  • Aile Saadeti
  • Kız Takımı
  • Goncakaranfil
  • Zeliha’nın Gözleri
  • Emret Komutanım

Meriç Acemi’nin rol aldığı dizi ve filmler

  • Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı 
  • Döngel Karhanesi 
  • Reyting Hamdi 
  • Analysis 
  • Çocuklar Duymasın 
  • Ayrılsak da Beraberiz

Son Güncelleme: 30.12.2021 14:47
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Meriç AcemiMeriç Acemi Kimdir?
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