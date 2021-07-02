Meral Kaplan kimdir? Aslen nerelidir? Rol aldığı diziler

Meral Kaplan kimdir? Ne iş yapmaktadır? Aslen nerelidir? 36 yaşında olan Meral Kaplan’ın biyografisine haberimizde yer verilmiştir.

Meral Kaplan kim?

1984 yılında doğmuştur. Aslen Kırklareli Lüleburgazlıdır. Trakya Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra televizyon ve sinema sektörüyle ilgilenmeye başlamıştır. Özel tiyatro merkezlerinde oyunculuk eğitimini tamamlamıştır.

Turgay Tanülkü’nün öğrencisidir. İlk defa ekranlara 2002 senesinde En Son Babalar Duyar dizisiyle gelmiştir.

Ardından Sevda Çiçeği, Yağmurdan Sonra, Düş Yakamdan, Hepsi 1, Kutsal Damacana, Memur Muzaffer, Adab-ı Muaşeret, Çılgın Kanal, Kollama, Gecekontu, Ateşten Kağıtlar ve Laz Vampir Tirakula projelerinde bulunmuştur.

2011 yılında Kıbrıs’lı iş insanı Erhan Kanioğlu ile evlenmiştir. Ela adında bir kızları olmuştur. Çiftin evliliği 6 sene sürmüştür.