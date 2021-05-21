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Merak içerisinde beklenen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı ekranlara geldi!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız’ın merak içerisinde beklenilen 7. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Yayınlanan fragmanda, Nalan'ı Sedat'la öpüşürken gördüğünden dolayı çılgına dönen Feride, kızına zor zamanlara yaşatıyor. "Adımın bir daha kirlenmesine izin vermem" ifadelerine yer veren Feride'nin, önce Nalan'ı dövdüğü ardından sağlığına etki edecek bir bitki çayını içirdiği ekranlara geliyor. İşte merakla beklenen Camdaki Kız dizisinin 7. Bölüm fragmanı…

21 Mayıs 2021 Cuma 17:26
Merak içerisinde beklenen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı ekranlara geldi!
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Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in rol almış olduğu Camdaki Kız dizisi, 7. yeni bölümü ile 27 Mayıs Perşembe akşamı ekranlar karşısında yerini alacak. Dizinin dün ekranlara gelen bölümünde Nalan, aşkını ilan ettiği Sedat'ı dudaktan öptüğü anlara annesi Feride tanıklık ediyor.

Feride, Nalan’ı dövüyor

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Sedat ve Nalan öpüştüğünü anlara tanıklık ede n Feride çılgına döner. Bundan dolayı Nalan'ın ahlakında eksilme olduğunu düşünerek kendince geri getirmek için çabalar. Feride tahta bir sopa ile Nalan'a vurmaya başlar. Nalan ise annesinin uyguladığı şiddet karşısında yerde acılar içinde kıvranır.

Muzo, Nalan’ın yardımına koşuyor

Bununla yüreği soğumayan Feride, aldığı otlar ile Nalan için bir karışım hazırlamaya koyulur. Karışımı içen Nalan, odasında yere yığılırken yardım için Muzo yetişir.

Son bölümde neler yaşandı?

Sedat ve Nalan'ın el ele tutuştuğu anların ekranlara gelmesiyle Feride, Nalan'ın hayatını yeniden zindan etmeye başlar. Rafet ise, Sedat ve Nalan’ın ilişkilerinin sorun olmadan dolayı oldukça sevinçlidir. Bundan dolayı Nalan'ı Koroğlu ailesinin namına yaraşacak şekilde bir düğün alışverişine götürmeye karar veriri.

Gülcihan, ailesine karşı oldukça cimri hareketler sergileyen Rafet'in Nalan'a çok pahalı bir hediye aldığını öğrenir. Bu durum Gülcihan'ı öfkelendirir ve öfkesinden Rafet'i kızdıracak bir hamlede bulunur. Öte yandan Sedat, Nalan'la alakalı her şeyi yoluna soktuğunu düşündüğünden, tekrardan çapkınlığa döner ancak Cana buna engel olur.


Son Güncelleme: 21.05.2021 17:26
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Anahtar Kelimeler:
Camdaki KızFragmanFerideNalanMuzo
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