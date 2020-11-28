Mendirman Celaleddin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Ertuğrul dizisinin yapımcılığını da üstlenen Diriliş'in yapımcılığını üstlendiği Bozdağ Film, Celaleddin'in her bir bölümü 60 dakikalık ve toplamda 13 bölümlük film sekansından oluşacak. Yönetmen çekimleri için hem Türkiye'yi Özbekistan'da belirleyip dizinin çekimlerini tamamladı.
Mendirman Celaleddin Oyuncu Kadrosu
Emre Kıvılcım
Emre KıvılcımMendirman Celaleddin dizisine Cellaleddin Harzemşah olarak katılacak. 1991 yılında Malatya'da doğan ve şu anda 29 yaşında olan Emre Kıvılcım, tarihi dizi ve filmlerin en sevilen isimlerinden birisidir. Emre Kıvılcım'ın en sevilen dizisi Elif dizisi olup Elif dizisi ile başarı yakalamıştır.
Cemal Hünal
Issız adam filmi ile ekranlarda tanınan Cemal Hünal, Celaleddin dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Oyuncumuz 1976 yılında İstanbul’da doğmuştur. Bir zamanlar Ares karakteriyle Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol almıştı.
Levent Özdilek
1965 yılında Adana’da dünyaya gelen Levent Özdilek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile Meleklerin Aşkı dizisinde yer almıştı.
Ali Sinan Demir
İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yapmaktadır.
Kaan Yalçın
Oğuzhan Yarımay
1992 yılında İstanbul’da doğmuştur. Diriliş Ertuğrul dizisinde Oğuz Alp karakteri ile rol almıştır.
Ege Atabek Uymaz
2009 doğumlu olan çocuk oyuncumuzun ilk dizi deneyimi olacaktır.
Alisher Uzoqov
Javohir Zokirov
Yulduz Rajabova
1987 yılında dünyaya gelen oyuncu Celaleddin dizisinde kadın başrollerden birisi olacaktır.
Shahzoda Matchanova
Mendirman Celaleddin Tanıtım Fragmanı
https://youtu.be/tsJw8NsQJH0