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Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 24 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimizde yer alıyor. Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:55
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
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Ertuğrul dizisinin yapımcılığını da üstlenen Diriliş'in yapımcılığını üstlendiği Bozdağ Film, Celaleddin'in her bir bölümü 60 dakikalık ve toplamda 13 bölümlük film sekansından oluşacak. Yönetmen çekimleri için hem Türkiye'yi Özbekistan'da belirleyip dizinin çekimlerini tamamladı.

Mendirman Celaleddin Oyuncu Kadrosu

Emre Kıvılcım

Emre KıvılcımMendirman Celaleddin dizisine Cellaleddin Harzemşah olarak katılacak. 1991 yılında Malatya'da doğan ve şu anda 29 yaşında olan Emre Kıvılcım, tarihi dizi ve filmlerin en sevilen isimlerinden birisidir. Emre Kıvılcım'ın en sevilen dizisi Elif dizisi olup Elif dizisi ile başarı yakalamıştır.

Cemal Hünal

Issız adam filmi ile ekranlarda tanınan Cemal Hünal, Celaleddin dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Oyuncumuz 1976 yılında İstanbul’da doğmuştur. Bir zamanlar Ares karakteriyle Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol almıştı.

Levent Özdilek

1965 yılında Adana’da dünyaya gelen Levent Özdilek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile Meleklerin Aşkı dizisinde yer almıştı.

Ali Sinan Demir

İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yapmaktadır.

Kaan Yalçın

Kaan Yalçın en son Beni Bırakma dizisinde rol aldı. Celalleddin dizisiyle ekranlara geri dönecektir.,

Oğuzhan Yarımay

1992 yılında İstanbul’da doğmuştur. Diriliş Ertuğrul dizisinde Oğuz Alp karakteri ile rol almıştır.

Ege Atabek Uymaz

2009 doğumlu olan çocuk oyuncumuzun ilk dizi deneyimi olacaktır.

Alisher Uzoqov

Javohir Zokirov

Yulduz Rajabova

1987 yılında dünyaya gelen oyuncu Celaleddin dizisinde kadın başrollerden birisi olacaktır.

Shahzoda Matchanova

 

Mendirman Celaleddin Tanıtım Fragmanı

 


https://youtu.be/tsJw8NsQJH0



Son Güncelleme: 24.04.2021 19:55
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DiziMendirman Celaleddin
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