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Menajerimi Ara'ya katılan Erol Ozan Ayhan Kimdir? Nejat karakteri kimdir?

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Menajerimi Ara'ya katılan Erol Ozan Ayhan Kimdir? Nejat karakteri kimdir? hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 13 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizde yer alıyor. Menajerimi Ara'ya katılan Erol Ozan Ayhan Kimdir? Nejat karakteri kimdir? haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 19:15
Menajerimi Ara'ya katılan Erol Ozan Ayhan Kimdir? Nejat karakteri kimdir?
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Star TV’nin sezona iddialı başlayan dizisi Menajerimi Ara, oyuncu kadrosu ile ilk haftalardan izleyicinin beğenisini kazandı. Ay Yapım tarafından hazırlanan dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor. Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş ve Ahsen Eroğlu’nun yer aldığı diziye Erol Ozan Ayhan da Nejat karakteri ile dahil oldu.

Erol Ozan Ayhan kimdir?

1 Ocak 1981 yılında İstanbul’da doğan Erol Ozan Ayhan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunudur. Aynı üniversitede devlet konservatuarı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Oyunculuk yapan Ayhan’ın tiyatro tecrübesi de bulunmaktadır. Ünlü oyuncu pek çok dizi ve filmde rol almış ve ayrıca başarılarını da aldığı ödüllerle taçlandırmıştır.

Erol Ozan Ayhan’ın yer aldığı dizi ve filmler

Mordkommission İstanbul (2008)

Vatanım Sensin (2016)

Jack Ryan (2018)

Jet Sosyete (2018)

Menajerimi Ara (2020)

Kurtlar Vadisi Gladio (2009)

Ada: Zombilerin Düğünü (2010)

Yok Artık 2 (2016)



Son Güncelleme: 13.04.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Erol Ozan AyhanMenajerimi Ara
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