Menajerimi Ara'ya Çağla Demir Melisa Tahtacı karakteriyle dahil oldu

Star TV ekranlarında yayınlanan her Pazar günü 20.00’da izleyici ile buluşan Menajerimi Ara dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor. Diziye Melisa Tahtacı karakterine hayat verecek olan Çağla Demir dahil olacak.
Çağla Demir kimdir?
1992 yılında Samsun’da doğan Çağla Demir, Tümay Özokur Atölye’de oyunculuk eğitimi gören Demir, Medcezir, Kara Sevda, Siyah İnci, Kocaman Ailem, Elimi Bırakma ve Çukur gibi birçok dizide yer almıştır. Çağla Demir’in ilk oyunculuk deneyimi ise Medcezir dizisi olmuştur.
Menajerimi Ara oyuncu kadrosu
Fatih Artman
Barış Falay
Canan Ergüder
Ayşe Nil Şamlıoğlu
Ahsen Eroğlu
Deniz Can Aktaş
Çağla Demir
Son Güncelleme: 16.04.2021 01:33