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Menajerimi Ara'ya Çağla Demir Melisa Tahtacı karakteriyle dahil oldu

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisine yeni bir isim dahil oldu. Diziye Melisa Tahtacı karakterine hayat verecek olan Çağla Demir katıldı. Demir daha önce Çukur dizisinde yer alıyordu.

16 Nisan 2021 Cuma 01:33
Menajerimi Ara'ya Çağla Demir Melisa Tahtacı karakteriyle dahil oldu
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Star TV ekranlarında yayınlanan her Pazar günü 20.00’da izleyici ile buluşan Menajerimi Ara dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor. Diziye Melisa Tahtacı karakterine hayat verecek olan Çağla Demir dahil olacak.

Çağla Demir kimdir?

1992 yılında Samsun’da doğan Çağla Demir, Tümay Özokur Atölye’de oyunculuk eğitimi gören Demir, Medcezir, Kara Sevda, Siyah İnci, Kocaman Ailem, Elimi Bırakma ve Çukur gibi birçok dizide yer almıştır. Çağla Demir’in ilk oyunculuk deneyimi ise Medcezir dizisi olmuştur.

Menajerimi Ara oyuncu kadrosu

Fatih Artman

Barış Falay

 Canan Ergüder

 Serhat Teoman

Ayşe Nil Şamlıoğlu

 Ahsen Eroğlu

 Deniz Can Aktaş

Çağla Demir

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 01:33
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Anahtar Kelimeler:
MenajerimiAra
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