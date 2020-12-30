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Menajerimi Ara'nın bu haftaki konuğu kim? Tuğba Çom Makar hakkında bilgiler

Menajerim Ara’nın bu haftaki konuğu kim merak ediliyordu. Sevilen dizinin yeni bölüm konuğu Tuğba Çom Makar oldu. İzleyiciler Tuğba Çom Makar hakkında bilgileri araştırmaya başladı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 21:38
Menajerimi Ara'nın bu haftaki konuğu kim? Tuğba Çom Makar hakkında bilgiler
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Star TV ekranlarının yeni sezonda yayın hayatına başlayan dizisi Menajerimi Ara her bölümüyle beğenileri kazanıyor. Dizinin her bölümünde bir ünlü isim konuk oluyor. Dizinin sevenleri yeni bölümde kimin konuk olacağını merak ediliyordu. Dizinin yayınlana fragmanında Tuğba Çom Makar’ın konuk olarak yeni bölümde yer aldığı görüldü.

Sevilen dizinin daha önceki bölümlerinde Ercan Kesal, Hazal Kaya, Burçin Terzioğlu, Aslı İnandık, Halit Ergenç, Nebahat Çehre, Nükhet Duru, Gökçe Bahadır, Murat Dalkılıç, Hayrettin ve Çağatay Ulusoy gibi başarılı isimler konuk olmuştu. Dizinin yeni bölüm konuğu ise Tuğba Çom Makar oldu. Dizinin yeni bölümünde ise Feris ve Dicle karakterlerinin yeniden karşı karşıya gelmesi bekleniyor. İkili arasındaki gerginlik nasıl ilerleyecek yeni bölümde ortaya çıkacak.

 

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 21:38
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Menajerimi AraDiziKonuk
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