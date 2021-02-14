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Menajerimi Ara yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?

Menajerimi Ara yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak? haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 14 Şubat Pazar günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 19:02
Menajerimi Ara yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
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Menajerimi Ara Yeni Gelen Oyuncular

Hayrettin Onur Karaoğuz

Ekranların sevilen yüzü, önceleri Youtube ile karşımıza çıkan ancak oyunculuk ile kariyerine devam etmekte olan Hayrettin, Menajerimi Ara dizisinin kadrosuna dahil oldu. 37 yaşında olan oyuncu en son Kalk Gidelim isimli dizide yer almıştı. Dizinin final yapmasından sonra bu dizide, eğlenceli ve renk katan bir karakter olarak karşımıza çıkacak.

Sahra Şaş 

Feris’in menajerliğini yaptığı bir oyuncu olarak karşımıza çıkacak olan Şaş, karakteri gereği Feris’in zor durumda kalmasına sebep olacak.

Burak Tozkoparan

Menajerimi ara dizisine yeni gelen oyunculara bakıldığında Burak Tozkoparan ismi de karşımıza çıkıyor. En son Gençliğim Eyvah dizisinde kamera karşısına geçen genç oyuncu şimdilerde Menajerimi Ara dizisinde yer alacak. Kendisi 1992 senesinde doğmuştur. Okan Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü mezunu olan Tozkoparan eğitimini tamamlaması sonrasında oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Burçin Terzioğlu

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu en son Kurşun dizisi oyuncu kadrosunda yer almıştır. Reytinglerde beklediğini bulamayan Kurşun dizisi kısa süre sonra final yaparak ekranlara veda etmişti. Burçin Terzioğlu ise şimdilerde Menajerimi Ara dizisi için hazırlanıyor.

Boran Kuzum

En son Saygı dizisi ile izleyicilerin beğenisini toplayan Boran Kuzum, Menajerimi Ara dizisinde 6. Bölümün konuğu olacak. Dizide yalnızca tek bölüm kendisini oynayacak olan Kuzum, 1992 senesinde doğmuştur. Daha önce pek çok farklı dizide yer almıştır.

Erol Ozan Ayhan – Nejat

1981 doğumlu Erol Ozan Ayhan şu anda 39 yaşındadır. " Menajerimi Ara" dizisine Nejat olarak katılacak. Nimet Atasoy’un oyuncusudur ve Erol Ozan Ayhan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Drama Bölümü mezunudur. Erol Ozan Ayhan daha önce Jet Sosyete ve Vatanım Sensin dizilerinde rol almıştır.

İrem Derici

Ünlü şarkıcı İrem Derici oyunculuğu çok seviyor. Daha önce Bekar Bekir filminde oyunculuk deneyimini tadan İrem Derici, artık oyunculuk becerilerini "Menajerimi Ara" dizisinde sergileyecek. İrem Derici'nin başarılı performansını birçok yapımcı beğendi.

Ali Bilgin

Ali Bilgin yönetmen olarak pek çok dizi çekmiş ancak bu ünlü yönetmen ilk kez “Menajerimi Ara” dizisinde oyuncu olarak yer almıştır. Yönetmen olarak Ali Bilgin Menajerimi Ara" da olacak yeni dizisi için bir oyuncu seçecek.

Nurhan Özenen

Vuslat ve Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerde rol alan Nurhan Özenen, Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak yer alacak. Nurhan Özenen ajansta tanınmış bir oyuncu olarak görev yapacak.

Çağatay Ulusoy

Kısa süre önce birçok projeden çıkış yapan Çağatay Ulusoy, kameralardan kaçarken kilo vermesi ile ilgili spekülasyonlara son vermek için karakterine hayat vermek için Menajerimi Ara'da konuk oyuncu olarak yer alacak.

Tuba Büyüküstün

Yayınlandığı tüm ülkelerde izleyiciler tarafından büyük bir ilgi gören Call My Agent dizisinden ülkemize uyarlanan Menajerimi Ara dizisinin sonraki bölümlerinde yer alacağı ifade edilen isimlerden birisi de Tuba Büyüküstün. Deneyimli oyuncunun dizide kendi kimliği ile yer alacağı ifade edilenler arasında yer alıyor.

Serhat Teoman

Daha önce yer aldığı pek çok farklı yapım ile kendini kanıtlayan Serhat Teoman da Menajerimi Ara dizisinde 12. Bölümden itibaren Serkan karakteri ile izleyici karşısına geçecek. Daha önce Ego Ajans kapsamında menajer olarak çalışan ve ardından uzun seneler ABD’de yaşayan Serkan’ın eski arkadaşlarını ziyarete gelmesi ajansta yeni gelişmelerin yaşanmasına neden olacak.

 

MELİS BİRKAN  VE USHAN ÇAKIR(16.BÖLÜM KONUĞU)

 

 

 

 

Uzun süredir ekranlarda olmayan bu iki isim Menajerimi Ara ile tekrar seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 16.bölüm konuğu olarak geldikleri dizide kendilerini canlandıracak olan Birkan ve Çakır’ın, Ego ajan ile maceralarının yer aldığı kısa sahneleri izlemek için 16.bölüm fragramınını izleyebilirsiniz.

 

 

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:02
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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu KadrosuMenajerimi Ara
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