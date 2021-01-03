İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Menajerimi Ara yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Menajerimi Ara yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 03.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 19:00
Menajerimi Ara yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Takip Et:

 

Menajerimi Ara Yeni Gelen Oyuncular

Hayrettin Onur Karaoğuz

Ekranların sevilen yüzü, önceleri Youtube ile karşımıza çıkan ancak oyunculuk ile kariyerine devam etmekte olan Hayrettin, Menajerimi Ara dizisinin kadrosuna dahil oldu. 37 yaşında olan oyuncu en son Kalk Gidelim isimli dizide yer almıştı. Dizinin final yapmasından sonra bu dizide, eğlenceli ve renk katan bir karakter olarak karşımıza çıkacak.

Sahra Şaş 

Feris’in menajerliğini yaptığı bir oyuncu olarak karşımıza çıkacak olan Şaş, karakteri gereği Feris’in zor durumda kalmasına sebep olacak.

Burak Tozkoparan

Menajerimi ara dizisine yeni gelen oyunculara bakıldığında Burak Tozkoparan ismi de karşımıza çıkıyor. En son Gençliğim Eyvah dizisinde kamera karşısına geçen genç oyuncu şimdilerde Menajerimi Ara dizisinde yer alacak. Kendisi 1992 senesinde doğmuştur. Okan Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü mezunu olan Tozkoparan eğitimini tamamlaması sonrasında oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Burçin Terzioğlu

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu en son Kurşun dizisi oyuncu kadrosunda yer almıştır. Reytinglerde beklediğini bulamayan Kurşun dizisi kısa süre sonra final yaparak ekranlara veda etmişti. Burçin Terzioğlu ise şimdilerde Menajerimi Ara dizisi için hazırlanıyor.

Boran Kuzum

En son Saygı dizisi ile izleyicilerin beğenisini toplayan Boran Kuzum, Menajerimi Ara dizisinde 6. Bölümün konuğu olacak. Dizide yalnızca tek bölüm kendisini oynayacak olan Kuzum, 1992 senesinde doğmuştur. Daha önce pek çok farklı dizide yer almıştır.

Erol Ozan Ayhan – Nejat

1981 doğumlu Erol Ozan Ayhan şu anda 39 yaşındadır. " Menajerimi Ara" dizisine Nejat olarak katılacak. Nimet Atasoy’un oyuncusudur ve Erol Ozan Ayhan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Drama Bölümü mezunudur. Erol Ozan Ayhan daha önce Jet Sosyete ve Vatanım Sensin dizilerinde rol almıştır.

İrem Derici

Ünlü şarkıcı İrem Derici oyunculuğu çok seviyor. Daha önce Bekar Bekir filminde oyunculuk deneyimini tadan İrem Derici, artık oyunculuk becerilerini "Menajerimi Ara" dizisinde sergileyecek. İrem Derici'nin başarılı performansını birçok yapımcı beğendi.

Ali Bilgin

Ali Bilgin yönetmen olarak pek çok dizi çekmiş ancak bu ünlü yönetmen ilk kez “Menajerimi Ara” dizisinde oyuncu olarak yer almıştır. Yönetmen olarak Ali Bilgin Menajerimi Ara" da olacak yeni dizisi için bir oyuncu seçecek.

Nurhan Özenen

Vuslat ve Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerde rol alan Nurhan Özenen, Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak yer alacak. Nurhan Özenen ajansta tanınmış bir oyuncu olarak görev yapacak.

Çağatay Ulusoy

Kısa süre önce birçok projeden çıkış yapan Çağatay Ulusoy, kameralardan kaçarken kilo vermesi ile ilgili spekülasyonlara son vermek için karakterine hayat vermek için Menajerimi Ara'da konuk oyuncu olarak yer alacak.

Tuba Büyüküstün

Yayınlandığı tüm ülkelerde izleyiciler tarafından büyük bir ilgi gören Call My Agent dizisinden ülkemize uyarlanan Menajerimi Ara dizisinin sonraki bölümlerinde yer alacağı ifade edilen isimlerden birisi de Tuba Büyüküstün. Deneyimli oyuncunun dizide kendi kimliği ile yer alacağı ifade edilenler arasında yer alıyor.

Serhat Teoman

Daha önce yer aldığı pek çok farklı yapım ile kendini kanıtlayan Serhat Teoman da Menajerimi Ara dizisinde 12. Bölümden itibaren Serkan karakteri ile izleyici karşısına geçecek. Daha önce Ego Ajans kapsamında menajer olarak çalışan ve ardından uzun seneler ABD’de yaşayan Serkan’ın eski arkadaşlarını ziyarete gelmesi ajansta yeni gelişmelerin yaşanmasına neden olacak.

 

MELİS BİRKAN  VE USHAN ÇAKIR(16.BÖLÜM KONUĞU)

 

 

 

 

Uzun süredir ekranlarda olmayan bu iki isim Menajerimi Ara ile tekrar seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 16.bölüm konuğu olarak geldikleri dizide kendilerini canlandıracak olan Birkan ve Çakır’ın, Ego ajan ile maceralarının yer aldığı kısa sahneleri izlemek için 16.bölüm fragramınını izleyebilirsiniz.

 

 

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 19:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu KadrosuMenajerimi Ara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Survivor 2021 Gönüllüler Sancakay Ilım kimdir?
Survivor 2021 Gönüllüler Sancakay Ilım kimdir?
Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı
Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı
Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolü ile sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu!
Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolü ile sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu!
Survivor yarışmacısı Merve Aydın kimdir? Hangi takımlarda oynadı?
Survivor yarışmacısı Merve Aydın kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

Popüler Haberler

Nafaka hesaplamaları nasıl yapılır? 2021 Kaç çeşit nafaka vardır?
Tövbeler Olsun ne zaman final yapacak?
Gürcistan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Rüyada ikiz bebek ne demektir? Doğum veya ikiz bebek rüyasının tabiri ve anlamı
Sihirli Annem dizisi Eda kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tara Mcmillan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ölen kişinin ayakkabıları neden kapı önüne konulur?
Engelli maaşı için gerekli evraklar ve engelli maaşı kriterleri 2021
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
Emanet reyting sonuçları nasıl? Kanal 7 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Spotify hesabını iptal etmenin yolları nelerdir?
Kim Milyoner Olmak İster başvuru başvuru formu
İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi ne kadardır? 2019 isteğe bağlı sigorta prim ödemesi fiyatları
Entübe nedir? Entübe hasta ne demektir? Hastaya entübe işlemi nasıl yapılır?
Tyt barajı geçmek için kaç net lazım? 2019 yks tyt baraj puanı
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Ocak 2021
Kaymakamlık yardımı nasıl alınır? Muhtaç ailelere 500 - 800 TL arasında nakit ödeme
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama
İşsizlik maaşı hesaba ne zaman yatacak? İŞKUR İşsizlik maaşı ödeme tarihi Ocak 2021
2021 kira yardımı nasıl alınır, başvuru için şartlar neler? e-Devlet 960 TL kira yardımı başvurusu
2021 Ocak 3. faz 1000 lira nakdi destek ödemeleri için başvurular başladı! e- Devlet 1000 TL yardım başvurusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.