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Menajerimi Ara yeni bölümü ne zaman, hangi günler yayınlanıyor? Menajerimi Ara yeni bölüm saati ve kanalı

Star TV ekranlarında yayınlanan ve seyirciler tarafından her hafta büyük bir ilgi ile seyredilen Menajerimi Ara dizisinin yeni yayın günü ve saati ne zamana alındı? Menajerimi Ara dizisi hangi günler saat kaçta yayınlanmaya başlayacak?

18 Ekim 2020 Pazar 16:03
Menajerimi Ara yeni bölümü ne zaman, hangi günler yayınlanıyor? Menajerimi Ara yeni bölüm saati ve kanalı
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Başrol oyuncu olarak Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli oyuncuların rol aldığı Menajerimi Ara dizisi seyirciler tarafından beğenilerek izleniyor. Dizinin son bölümünde Dicle, bir depoya kadar Barış’ı izler ve kavgaya tanıklık eder. Ekip ise bu ikiliye ulaşmaya çalışır.

Menajerimi Ara Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor


Menajerimi Ara dizisi her hafta Pazar akşamları Star TV ekranlarında gösterime giriyor.

Menajerimi Ara Dizisi Saat Kaçta Başlıyor?

Alınan yeni karar ile Pazar günü yayınlanacak olan Menajerimi Ara saat 20:00’de başlayacak.



Son Güncelleme: 18.10.2020 16:03
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Anahtar Kelimeler:
DiziMenajerimi AraTv8
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