Menajerimi Ara yeni bölümü ne zaman, hangi günler yayınlanıyor? Menajerimi Ara yeni bölüm saati ve kanalı

Başrol oyuncu olarak Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli oyuncuların rol aldığı Menajerimi Ara dizisi seyirciler tarafından beğenilerek izleniyor. Dizinin son bölümünde Dicle, bir depoya kadar Barış’ı izler ve kavgaya tanıklık eder. Ekip ise bu ikiliye ulaşmaya çalışır.

Menajerimi Ara Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor

Menajerimi Ara Dizisi Saat Kaçta Başlıyor?

Menajerimi Ara dizisi her hafta Pazar akşamları Star TV ekranlarında gösterime giriyor.

Alınan yeni karar ile Pazar günü yayınlanacak olan Menajerimi Ara saat 20:00’de başlayacak.