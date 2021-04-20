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Menajerimi Ara Tuğrul kimdir? Gerçek adı nedir? Caner Erdem rol aldığı dizi ve yapımlar

Star TV ekranlarının vazgeçilmez dizisi olan ‘Menajerimi Ara’ hız kesmeden yayın hayatına devam ederken diziye yeni bir isim dahil oldu. Ay Yapım’ın sunduğu diziye Tuğrul karakterini canlandırmak üzere Caner Erdem girdi. Peki Menajerimi Ara Tuğrul kimdir? Gerçek adı nedir? Caner Erdem rol aldığı dizi ve yapımlar haberimizde

20 Nisan 2021 Salı 21:44
Menajerimi Ara Tuğrul kimdir? Gerçek adı nedir? Caner Erdem rol aldığı dizi ve yapımlar
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Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara hız kesmeden yayın hayatına devam ederken diziye yeni bir isim dahil oldu. Tuğrul karakteri ile diziye dahil olan oyuncunun kim olduğunu araştırıyor. Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncuların yer aldığı diziye katılan Caner Erdem Tuğrul karakterini oynayacak.

Menajerimi Ara Tuğrul kimdir?

Diziye dahil olan Tuğrul, hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Sadece dizinin resmi instagram hesabında Tuğrul’un ajansta ne işi var asılı bir resim paylaşılmış. Tuğrul’un neden ajansa geldiğini ise ilerleyen bölümlerde göreceğiz.

Caner Erdem kimdir?

Tuğrul karakterine can veren Caner Erdem, 18 Kasım 1986 yılında doğdu. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü okuyan Erdem, 2007 yılından itibaren çeşitli dizi ve tiyatrolarda yer aldı. Hamdi Alkan’ın yönetmenliğindeki ‘Arka Sıradakiler’ dizisinde Memo karakterine can verdi. 4 sezon devam eden popüler dizinin ardından ‘Eksik’ adlı sinema filminde rol aldı. Geniş Zamanlar, Avrupa Yakası, Arka Sıradakiler, Kanalizasyon, Nefes, Yaşasın Polis, Adem’in Hikayesi, Eksik, Bizans Oyunları ve Damat Koğuşu gibi sinema filmlerinde rol aldı.

 




Son Güncelleme: 20.04.2021 21:44
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Star TvTuğrulCaner ErdemManajerimi Ara
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