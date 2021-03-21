Menajerimi Ara Star TV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Menajerimi Ara 30. bölüm canlı izle

Menajerimi Ara dizisinin 29. bölümü 14 Mart 2021 Pazar günü Star TV ekranlarında yayınlandı. Çoğu kişi Menajerimi Ara dizisinin 30. Yeni bölümünü beklemeye başladı.

Menajerimi Ara 29. bölümde neler yaşandı?

Dicle ve Barış yeni bir proje için deneme çekimine gittikleri esnada aynı rol için Ömer’in de orada bulunduğunu fark ederler. Bu durum, Barış’ın sinirlenmesine yol açarken Dicle’yi zor duruma düşürür. Çınar, oyuncusu Sedef Avcı’yı yeni bir filmin projesi için ikna etmek için çabalarken ancak Sedef’i komedyenliğe olan tutkusundan vazgeçirmeye çalışmak düşünüldüğü kadar kolay olmayacaktır. Art arda yaşanan gergin olayların ardından moral vermek için Barış’ın yanına giden Dicle, Ayla’dan hiç beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kalır. Peride, Beren için ilginç bir yönteme başvururken Feris ve Serkan ilişkisinde beklenmedik bir gelişme olur. Dicle ve Kıraç, yazar Cahide’nin kitabının film hakları için mücadele verirken Dicle’nin yapmış olduğu hamle Kıraç’ı şaşkınlığa uğratır. Gizli saklı olan bütün sırların gün yüzüne çıkmasıysa ajanstaki bütün dengeleri değiştirecektir.

Menajerimi Ara dizisi oyuncu kadrosu

Menajerimi Ara 30. bölüm canlı izle

Yapımcılığında Ay Yapım, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin, senaryo koltuğunda ise Yelda Eroğlu’nun oturduğu Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu rol almaktadır.

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