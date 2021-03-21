İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Menajerimi Ara Star TV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Menajerimi Ara 30. bölüm canlı izle

Star TV ekranların yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin 21 Mart 2021 Pazar 30. yeni bölümü merak edilmeye başlandı. Star TV ekranlarında gösterilen Menajerimi Ara dizisinin son bölümü araştırılmaya başlandı.

21 Mart 2021 Pazar 22:20
Menajerimi Ara Star TV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Menajerimi Ara 30. bölüm canlı izle
Takip Et:

Menajerimi Ara dizisinin 29. bölümü 14 Mart 2021 Pazar günü Star TV ekranlarında yayınlandı. Çoğu kişi Menajerimi Ara dizisinin 30. Yeni bölümünü beklemeye başladı.

Menajerimi Ara 29. bölümde neler yaşandı?

Dicle ve Barış yeni bir proje için deneme çekimine gittikleri esnada aynı rol için Ömer’in de orada bulunduğunu fark ederler. Bu durum, Barış’ın sinirlenmesine yol açarken Dicle’yi zor duruma düşürür. Çınar, oyuncusu Sedef Avcı’yı yeni bir filmin projesi için ikna etmek için çabalarken ancak Sedef’i komedyenliğe olan tutkusundan vazgeçirmeye çalışmak düşünüldüğü kadar kolay olmayacaktır. Art arda yaşanan gergin olayların ardından moral vermek için Barış’ın yanına giden Dicle, Ayla’dan hiç beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kalır. Peride, Beren için ilginç bir yönteme başvururken Feris ve Serkan ilişkisinde beklenmedik bir gelişme olur. Dicle ve Kıraç, yazar Cahide’nin kitabının film hakları için mücadele verirken Dicle’nin yapmış olduğu hamle Kıraç’ı şaşkınlığa uğratır. Gizli saklı olan bütün sırların gün yüzüne çıkmasıysa ajanstaki bütün dengeleri değiştirecektir.

Menajerimi Ara dizisi oyuncu kadrosu

Yapımcılığında Ay Yapım, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin, senaryo koltuğunda ise Yelda Eroğlu’nun oturduğu Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu rol almaktadır.

Menajerimi Ara 30. bölüm canlı izle

Menajerimi Ara 30. yeni bölümünü canlı izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 21.03.2021 22:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Menajerimi AraDizi30. Bölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Camdaki Kız 1. bölüm yayın tarihi belli oldu!
Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Camdaki Kız 1. bölüm yayın tarihi belli oldu!
Kefaret Fox TV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Kefaret 18. bölüm canlı izle
Kefaret Fox TV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Kefaret 18. bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 46. bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 46. bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Kağıt Ev dizisi konusu ve oyuncuları
Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Kağıt Ev dizisi konusu ve oyuncuları
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 22 Mart Pazartesi yeni bölümü neden yok? TRT 1 Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yayınlanmıyor, ne zaman yayınlanacak?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 22 Mart Pazartesi yeni bölümü neden yok? TRT 1 Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yayınlanmıyor, ne zaman yayınlanacak?
Çok Güzel Hareketler Bunlar Yılmaz Erdoğan ayrıldı mı, neden yok? ÇGHB 2 Yılmaz Erdoğan dönecek mi, ne zaman dönecek?
Çok Güzel Hareketler Bunlar Yılmaz Erdoğan ayrıldı mı, neden yok? ÇGHB 2 Yılmaz Erdoğan dönecek mi, ne zaman dönecek?

Popüler Haberler

Şans Topu 21 Mart 2021 çekiliş sonuçları büyük ikramiye miktarı ve kazanan numaralar
Menajerimi Ara Star TV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Menajerimi Ara 30. bölüm canlı izle
Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Camdaki Kız 1. bölüm yayın tarihi belli oldu!
Kefaret Fox TV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Kefaret 18. bölüm canlı izle
Teşkilat dizisi reyting sonuçları ve izleyici yorumları
Kripto para piyasası için bir hafta nasıl geçti? CHZ, HOT ve BTT kripto para için son durum ne?
Ankara sözleşmesi nedir? Ankara sözleşmesinde kadın hakları korunacak mı, hangi konuları içerecek? Ankara Sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girer?
Rüyada ekmek alma görmek ne anlama gelir? Rüyada ekmek alma görmenin anlamları
Rachid Ghezzal hangi maçta oynamayacak? Sarı kart ceza sınırındaydı!
Mesut Özil neden kadroda yok, neden kadro dışı? Mesut Özil ne zaman dönecek?
Ramo dizisi Hamza karakterini kim canlandırıyor? Erdal Hanedar kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar kimdir? Alper Saldıran yer aldığı dizi ve film yapımları
Whatsapp bellek yetersiz hatası nasıl çözülür? Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz!
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne oyuncuları ve konusu
Atv canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Beşiktaş-Fenerbahçe maçında seyirci alındı mı? BJK - FB derbi maçında seyirci alındı iddiası!
Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Bjk Fener derbi maçı yabancı kanalları
Peugeot SUV 2008 kampanyası fiyat listesi 2021
Arıza yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 22 Mart Pazartesi yeni bölümü neden yok? TRT 1 Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yayınlanmıyor, ne zaman yayınlanacak?
İhale yönetmeliğinde dikkate alınan kesinleşmiş SGK borçları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.