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Menajerimi Ara Sevinç Kimdir? Ayşe Köksal kimdir?

Menajerimi Ara dizisinde yaşanan ayrılık sonrasında diziye katılan Ayşe Köksal merak ediliyor. Dicle karakteri yerine giren Sevinç karakteri de araştırılırken Sevinç karakterine hayat veren Ayşe Köksal araştırılmaya devam ediyor.

08 Aralık 2020 Salı 18:38
Menajerimi Ara Sevinç Kimdir? Ayşe Köksal kimdir?
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Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara’da yaşanan oyuncu değişikliği dizi hayranlarını meraklandırsa da Dicle Karakteri yerine gelen Sevinç heyecanlandırdı. Dizide Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu’nun diziden ayrılması üzerine diziye Ayşe Köksal katıldı.

Menajerimi Ara Sevinç kimdir?

Daha önce 7. Bölümde diziye giren ancak sadece bir bölüm oynayan Sevinç karakteri Dicle’nin istifası üzerine işe alınmıştır. Dicle’nin şirketten kovulması sonrasında Feris yeni bir asistan arayışındayken aklına ilk gelen isim Sevinç olmuştur.

Ayşe Köksal kimdir?

1996 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Köksal şuan 24 yaşındadır. Dizi ve oyunculuk sektörüne yeni giren genç oyuncu hakkında çok fazla bilgi yoktur.

Ayşe Köksal görev aldığı diziler

İlk defa Menajerimi Ara ile izleyici karşısına çıkacak olan Ayşe Köksal’ın daha önce görev aldığı bir dizi yoktur. Geçmiş zamanlarda tiyatro oyunlarında görev alan oyuncunun performansı ise merak edilmektedir.

Ayşe Köksal sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabını son derece aktif olarak kullanan Ayşe Köksal’ın hesabında 142 gönderisi vardır. 1540 takipçisi olan güzel oyuncunun paylaşımları dikkat çekmektedir.



Son Güncelleme: 08.12.2020 18:38
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