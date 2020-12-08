Menajerimi Ara Sevinç Kimdir? Ayşe Köksal kimdir?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara’da yaşanan oyuncu değişikliği dizi hayranlarını meraklandırsa da Dicle Karakteri yerine gelen Sevinç heyecanlandırdı. Dizide Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu’nun diziden ayrılması üzerine diziye Ayşe Köksal katıldı.
Menajerimi Ara Sevinç kimdir?
Daha önce 7. Bölümde diziye giren ancak sadece bir bölüm oynayan Sevinç karakteri Dicle’nin istifası üzerine işe alınmıştır. Dicle’nin şirketten kovulması sonrasında Feris yeni bir asistan arayışındayken aklına ilk gelen isim Sevinç olmuştur.
Ayşe Köksal kimdir?
Ayşe Köksal görev aldığı diziler
İlk defa Menajerimi Ara ile izleyici karşısına çıkacak olan Ayşe Köksal’ın daha önce görev aldığı bir dizi yoktur. Geçmiş zamanlarda tiyatro oyunlarında görev alan oyuncunun performansı ise merak edilmektedir.
Ayşe Köksal sosyal medya hesabı
Sosyal medya hesabını son derece aktif olarak kullanan Ayşe Köksal’ın hesabında 142 gönderisi vardır. 1540 takipçisi olan güzel oyuncunun paylaşımları dikkat çekmektedir.