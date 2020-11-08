Menajerimi Ara Serkan kimdir? Gerçek adı nedir? Serhat Teoman hakkında bilgiler

Star TV ekranlarının yeni dizisi Menajerimi Ara oyuncu kadrosuna yeni isimler kazandırmaya deva ediyor. Pazar günü ekranlara gelecek 12. bölümle dizi kadrosuna dahil olacak Serkan karakterine Serhat Teoman hayat verecek.
Serhat Teoman kimdir?
Teoman, şimdilerde Anne dizisinde Komiser Sinan’a hayat veriyor. Tiyatro hayatını Buğra Gülsoy, Fatih Sönmez ve Emre Erkan’la kurduğu Tiyatro Kutu ile sürdüren Teoman, GET Yapım ile sinema ve tiyatro çalışmalarını sürdürmektedir.
Son Güncelleme: 08.11.2020 19:36