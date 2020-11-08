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Menajerimi Ara Serkan kimdir? Gerçek adı nedir? Serhat Teoman hakkında bilgiler

Star TV Menajerimi Ara Serkan'ın kim olduğu ve gerçek adı araştırılmaya başlandı. Serhat Teoman hakkında bilgiler ve biyografisi.

08 Kasım 2020 Pazar 19:36
Menajerimi Ara Serkan kimdir? Gerçek adı nedir? Serhat Teoman hakkında bilgiler
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Menajerimi Ara oyuncu kadrosuna yeni isimler kazandırmaya deva ediyor. Pazar günü ekranlara gelecek 12. bölümle dizi kadrosuna dahil olacak Serkan karakterine Serhat Teoman hayat verecek.

Serhat Teoman kimdir?


4 Haziran 1983 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Teoman, Türk dizi, film ve tiyatro oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Teoman, 2000’li yıllardan bu yana televizyon sektöründe yer almaktadır.

Teoman, şimdilerde Anne dizisinde Komiser Sinan’a hayat veriyor. Tiyatro hayatını Buğra Gülsoy, Fatih Sönmez ve Emre Erkan’la kurduğu Tiyatro Kutu ile sürdüren Teoman, GET Yapım ile sinema ve tiyatro çalışmalarını sürdürmektedir. 

 


Son Güncelleme: 08.11.2020 19:36
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Menajerimi AraSerhat Teoman
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