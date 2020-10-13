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Menajerimi Ara Nejat kimdir? Erol Ozan Ayhan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Menajerimi Ara Nejat kimdir? Erol Ozan Ayhan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 13 Ekim 2020 Salı gününde yayınlanan haberimizde Menajerimi Ara Nejat kimdir? Erol Ozan Ayhan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Ekim 2020 Salı 19:15
Menajerimi Ara Nejat kimdir? Erol Ozan Ayhan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Star TV’nin sezona iddialı başlayan dizisi Menajerimi Ara, oyuncu kadrosu ile ilk haftalardan izleyicinin beğenisini kazandı. Ay Yapım tarafından hazırlanan dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor. Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş ve Ahsen Eroğlu’nun yer aldığı diziye Erol Ozan Ayhan da Nejat karakteri ile dahil oldu.

Erol Ozan Ayhan kimdir?

1 Ocak 1981 yılında İstanbul’da doğan Erol Ozan Ayhan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunudur. Aynı üniversitede devlet konservatuarı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Oyunculuk yapan Ayhan’ın tiyatro tecrübesi de bulunmaktadır. Ünlü oyuncu pek çok dizi ve filmde rol almış ve ayrıca başarılarını da aldığı ödüllerle taçlandırmıştır.

Erol Ozan Ayhan’ın yer aldığı dizi ve filmler

Mordkommission İstanbul (2008)

Vatanım Sensin (2016)


Jack Ryan (2018)

Jet Sosyete (2018)

Menajerimi Ara (2020)

Kurtlar Vadisi Gladio (2009)

Ada: Zombilerin Düğünü (2010)

Yok Artık 2 (2016)



Son Güncelleme: 13.10.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Erol Ozan AyhanMenajerimi Ara
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