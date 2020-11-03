İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Menajerimi Ara Nejat karakteri kimdir? Erol Ozan Ayhan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Menajerimi Ara Nejat karakteri kimdir? Erol Ozan Ayhan kimdir, nereli, kaç yaşında? konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Menajerimi Ara Nejat karakteri kimdir? Erol Ozan Ayhan kimdir, nereli, kaç yaşında? hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 3 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

03 Kasım 2020 Salı 19:15
Menajerimi Ara Nejat karakteri kimdir? Erol Ozan Ayhan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

Star TV’nin sezona iddialı başlayan dizisi Menajerimi Ara, oyuncu kadrosu ile ilk haftalardan izleyicinin beğenisini kazandı. Ay Yapım tarafından hazırlanan dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor. Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş ve Ahsen Eroğlu’nun yer aldığı diziye Erol Ozan Ayhan da Nejat karakteri ile dahil oldu.

Erol Ozan Ayhan kimdir?

1 Ocak 1981 yılında İstanbul’da doğan Erol Ozan Ayhan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunudur. Aynı üniversitede devlet konservatuarı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Oyunculuk yapan Ayhan’ın tiyatro tecrübesi de bulunmaktadır. Ünlü oyuncu pek çok dizi ve filmde rol almış ve ayrıca başarılarını da aldığı ödüllerle taçlandırmıştır.

Erol Ozan Ayhan’ın yer aldığı dizi ve filmler

Mordkommission İstanbul (2008)

Vatanım Sensin (2016)


Jack Ryan (2018)

Jet Sosyete (2018)

Menajerimi Ara (2020)

Kurtlar Vadisi Gladio (2009)

Ada: Zombilerin Düğünü (2010)

Yok Artık 2 (2016)



Son Güncelleme: 03.11.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Erol Ozan AyhanMenajerimi Ara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!

Popüler Haberler

Menajerimi Ara dizisi Barış kimdir? Deniz Can Aktaş'ın hayatı!
Menajerimi Ara dizisindeki Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara Nejat karakteri kimdir? Erol Ozan Ayhan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hekimoğlu dizisindeki Aysel Hemşire karakteri kimdir? Dilan Serinyel nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Cüneyt karakteri kimdir? Barış Bağcı nereli, yaşı kaç?
İyi Günde Kötü Günde final mi yapacak? Star TV İyi Günde Kötü Günde yeni bölüm varmı yokmu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke kimdir, nereli yaşı kaç?
TRT 1 Masumlar Apartmanı konusu ve dizi oyuncuları
KOSGEB kira desteği nedir? Kira desteği nasıl alınır?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Ege karakteri kimdir? Emir Özden nereli, yaşı kaç?
Yumurtlama dönemi nedir? Gebelik planlaması ve Ovulasyon dönemi
Dar gelirli ve asgari ücretliye ucuz konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak?
20 yaş altı izin belgesi nereden, nasıl alınır? 20 yaş altı için sokağa çıkma belgesi var mı?
 TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 2021 100 bin konut başvuru tarihleri
Emekliler maaşına göre ne kadar kredi çekebilir?
The Walking Dead yeni sezon ne zaman başlayacak? Walking Dead 10 sezon için detaylar
ÖSYM 2020 EKPSS sınav giriş yerleri ve belgeleri erişime açıldı
Eve ve arabaya yıldırım düşme ihtimali nedir? Eve ve arabaya yıldırım düşer mi?
Enkazdan çıkarılan depremzedeler neden folyoya sarılıyor?
Okulum temiz projesi nedir, başvurusu nasıl yapılır? Okulum temiz proje detayları ve başvuru ekranı
Show TV Alev Alev dizisi oyuncuları ve konusu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.