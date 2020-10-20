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Menajerimi Ara neden yok? 20 Ekim neden yayınlanmadı? 10. yeni bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarının sevilen yeni sezon dizilerinden Menajerimi Ara'nın neden 20 Ekim 2020 Salı günü ekranlarda olmaması dizi hayranları tarafında merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi Menajerimi Ara neden yayınlanmadı sorusunu sormaya başladı.

20 Ekim 2020 Salı 21:55
Menajerimi Ara neden yok? 20 Ekim neden yayınlanmadı? 10. yeni bölüm ne zaman?
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Star TV ekranlarının sevilen dizilerinden bir tanesi haline gelen Menajerimi Ara dizisinin 20 Ekim tarihinde neden yayınlanmadığı merak edilmeye başladı. Başrollerinde Barış Falay ve Canan Ergüder’in olduğu Menajerimi Ara dizisi Salı günlerinde Star TV ekranlarında hayranları ile buluşmaktaydı.

Menajerimi Ara dizisi 20 Ekim’de neden yayınlanmadı?


Salı günlerinde Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde gün değişikliği yaşandı. Salı gününden Pazar gününe alınan dizi 20 Ekim tarihinde yayınlanmayacak.

Menajerimi Ara dizisi 10. Bölümü ne zaman yayınlanacak?

Menajerimi Ara dizisinin 10. Bölümü 25 Ekim 2020 Pazar akşamı saat 20:00’da yayınlanacak.

Menajerimi Ara 9. Bölümden neler yaşandı?

Beren Dicle’nin babasının Kıraç olduğunu öğrendikten sonra Dicle’yi hayatından çıkarmayı ister. Feris ve Kıraç ise eskiden sevgili olan Gülce ve Hakan’ın aynı projede olmaları için ikna etme çabasındadır. Ancak ofiste yaşanan bazı yanlış anlaşılmalar nedeni ile ortam sürekli gerilmektedir. Feris, Nejat’ın kendisinden bir şeyler sakladığını düşündüğü için korkmaktadır. Dicle kişisel sorunları ile ilgilenmekten kendisine zaman bulamazken Feris’in oyuncularından birisi olan Emir ile tanışmıştır.

Ofiste yaşanan tüm gerginlikler sosyal medya üzerinden sızdırılınca tüm ekip gizliden içlerinde ki köstebeği bulmaya çalışır. Bu sırada Beren ve Dicle hakkında ortaya çıkanlar ofisi çok karıştıracaktır.



Son Güncelleme: 20.10.2020 21:55
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Star TvMenajerimi Ara20 Ekimde Neden Yok
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