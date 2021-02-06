Menajerimi Ara Merve kimdir? Gerçek adı nedir? Almila Ada hakkında bilgiler

Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş gibi isimlerin bulunduğu diziye yeni bir isim daha dahil oluyor. Diziye Merve karakteri ile Almila Ada’da katıldı.

Menajerimi Ara her bölümde ünlü isimlere yer vererek farklı konular işliyor. Diziye yeni dahil olan Almila Ada daha önce Cennetin Gözyaşları ve Adı Efsane dizilerinde başrol oynamıştı. Son bölümde Serdar Ortaç ve Gülben Ergen’in konuk olduğu dizi yeni bölümleri ile her hafta Pazar günleri saat 20.00’de Star TV ekranlarında.

Almila Ada

Menajerimi Ara dizisinde Merve karakterini oynayacak olan oyuncu, 4 Ağustos 1994 yılı İstanbul doğumludur. Gerçek adı Almila Ada olan oyuncu 1.74 boyunda ve 48 kilodur. Almila Ada’nın annesi moda tasarımcısı babası ise gazetecidir. Almila Ada annesinin işi nedeni ile bir süre Rusya’da yaşamıştır. Küçük yaşlarda bale eğitimi alan oyuncu lise zamanlarında Uluslararası Vane Bale Yarışmasında yer almıştır. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünde tamamlamıştır. Bunun yanı sıra Londra, Paris ve Prag gibi birçok Avrupa ülkesinde dansçı ve manken olarak çalışmıştır. BU sırada bir cast direktörü tarafından keşfedilen güzel oyuncu mesleğine böyle başlamıştır.

Oyuncu, Londra’da bale eğitimi aldığı zamanlarda hocası tarafından oyunculuğa yönlendirilmiştir. Tüm dünyada izlenme rekoru kıran Yenilmezler: Ultran Çağı filminde yer alan Scarlett Johansson’un çocukluğunu oynamak için seçmelere katılmış ve kazanmıştır. Sağlık problemleri yaşadığı için İstanbul’a dönen Almila Ada Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde yer almıştır. Daha sonra 2016 senesinde Kırgın Çiçekler dizisinde Lalin karakterini canlandırmıştır. Ardından 2017 senesinde Adı Efsane dizisinde ilk başrolünü oynamıştır. Aynı yıl Cennetin Gözyaşları dizisinde başrol olan Cennet’i oynamıştır. 2018 senesinde ise Kırık Ayna dizisinde Melike karakterini, 2019 senesinde ise Güvercin dizisinde Zülüf karakterini canlandırmıştır. Bunların yanı sıra 2020 senesinde Son Parti sinema filminde yer almış ve Birsu karakterine hayat vermiştir. Oyuncu, En İyi Kısa Film dalında Uluslararası başarılar elde etmiştir. Hollister, IQ, Vogue gibi dergilere modellik yapmıştır. 2018 senesinde ise Pointe Stüdyo adında plates merkezi açmıştır.

27 yaşında olan oyuncu yaklaşık yedi yıldır Fransız Paul Sevdik ile aşk yaşamaktadır.

Oyuncunun yer aldığı projeler:

2020- Birsu rolü ile Son Parti filmi

2019-Zülüf karakteri ile Güvercin dizisi

2018- Melike karakteri ile Kırık Ayna dizisi

2018- Melike karakteri ile Bir Deli Rüzgâr

2017- Cennet karakteri ile Cennet’in Gözyaşları dizisi

2017- Melis karakteri ile Adı Efsane dizisi

2016-2017- Lalin karakteri ile Kırgın Çiçekler dizisi

2014- Nehir karakteri ile Kaderimin Yazıldığı Gün dizisi