Menajerimi Ara Merve Kimdir? Almila Ada Kaç Yaşında Sevgilisi Var Mı?

Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş gibi isimlerin bulunduğu diziye yeni bir isim daha dahil oluyor. Diziye Merve karakteri ile Almila Ada’da katıldı.

Menajerimi Ara her bölümde ünlü isimlere yer vererek farklı konular işliyor. Diziye yeni dahil olan Almila Ada daha önce Cennetin Gözyaşları ve Adı Efsane dizilerinde başrol oynamıştı. Son bölümde Serdar Ortaç ve Gülben Ergen’in konuk olduğu dizi yeni bölümleri ile her hafta Pazar günleri saat 20.00’de Star TV ekranlarında.

Almila Ada

Menajerimi Ara dizisinde Merve karakterini oynayacak olan oyuncu, 4 Ağustos 1994 yılı İstanbul doğumludur. Almila Ada’nın annesi moda tasarımcısı babası ise gazetecidir. Almila Ada annesinin işi nedeni ile bir süre Rusya’da yaşamıştır. Küçük yaşlarda bale eğitimi alan oyuncu lise zamanlarında Uluslararası Vane Bale Yarışmasında yer almıştır. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Bale bölümünde tamamlamıştır.

Oyuncu, Londra’da bale eğitimi aldığı zamanlarda hocası tarafından oyunculuğa yönlendirilmiştir. Tüm dünyada izlenme rekoru kıran Yenilmezler: Ultran Çağı filminde yer alan Scarlett Johansson’un çocukluğunu oynamak için seçmelere katılmış ve kazanmıştır. Kemik problemi yaşadığı için İstanbul’a dönen Almila Ada Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde yer almıştır. Ardından 2017 senesinde Ası Efsane dizisinde ilk başrolünü oynamıştır. Oyuncu, En İyi Kısa Film dalında Uluslararası başarılar elde etmiştir. Hollister, IQ, Vogue gibi dergilere modellik yapmıştır. 2018 senesinde ise Pointe Stüdyo adında plates merkezi açmıştır.

27 yaşında olan oyuncu yaklaşık yedi yıldır Fransız Paul Sevdik ile aşk yaşamaktadır.