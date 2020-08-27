Menajerimi Ara Mayda kimdir? Aslı Mavitan'ın hayatı!

Ekranların yeni dizisi olan Menajerimi Ara gerek oyuncu kadrosu ile gerekse her bölümde bir ünlü ismi konuk oyuncu olarak oynatmaları ile pek çok kişiyi meraklandıran bir dizi olmaya devam etmektedir. Son olarak oyuncu kadrosunda açıklanan isim ise Kıraç Özdal karakterinin eşine hayat verecek Mayda Barış Falay oldu.
Menajerimi Ara Mayda kimdir?
Kıraç ve Mayda çiftinin Dicle’den sonra Beren adında bir kızları daha olur. Beren’i el bebek gül bebek büyüten Mayda oldukça baskın olan bir kadın olmasına karşın Kıraç’ın yumuşak kanıdır. Zengin bir ailenin kızı olan ve bolluk içerisinde büyüyen Mayda fakirlik nedir bilmez.
Aslı Mavitan kimdir?
22 Kasım 1980’de İstanbul’da dünyaya gelen Mavitan, Hayko Cepkin’in öz kızıdır. Geçmiş yıllarda ünlü oyuncu Serdar Bilgeli ile aşk yaşaması ile magazin gündeminde yer alan Mavitan İstanbul Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden mezun olmuştur. TV8’de spikerlik ile ekranlara gelmeye başlayan Mavitan şuan da Beyaz TV’de devam eden İşin Aslı programının sunuculuğunu yapmaktadır. 5 yıldır Beyaz TV’de çalışan Mavitan ilk oyunculuk deneyimini ise yeni dizi Menajerimi Ara dizisinde yaşayacaktır. 1.73 boyunda 58 kilogram ağırlığında olan Aslı Mavitan 2015 tarihinde Kaan Balkaş ile evlenerek 2 yıl bu evliliği sürdürmüş sonrasında ise boşanmıştır.