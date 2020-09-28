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Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal yaşı ve oynadığı diziler

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal yaşı ve oynadığı diziler ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 28 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal yaşı ve oynadığı diziler hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

28 Eylül 2020 Pazartesi 19:15
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal yaşı ve oynadığı diziler
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Menajerimi Ara izleyicilerden tam not aldı. Dizi ilk bölümleriyle dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da bir hayli öne çıktı. İzleyiciler dizide Leyla karakterine hayat veren oyuncuyu araştırmaya başladı.

Menajerimi Ara Leyla Ertem kimdir?

Dizide Leyla Ertem karakterine güzel oyuncu Pınar Ünsal hayat veriyor. 8 Ağustos 1980 yılında İzmir’de dünyaya gelen oyuncu Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. 1.72 cm ve 58 kilo olan güzel oyuncu bugünde kadar birçok yapımda yer almıştır. Güzel oyuncu ilk kez Geniş Zamanlar dizisiyle ekranlara adım atmıştı. Ünsan son olarak Star TV ekranlarının yeni dizisi Menajerini Ara’da Leyla karakterini canlandırmaktadır.

Menajerimi Ara Leyla Ertem nasıl bir rol olacak?

Pınar Ünsal’ın canlandırdığı Leyla Ertem karakteri kızını tüm zorluklara rağmen tek başına büyütmüş güçlü bir kadın olarak öne çıkıyor. Leyla hayatını kızına adamış ve onun mutlu olması için elinden geleni yapan biridir.

Pınar Ünsal’ın yer aldığı yapımlar

2006  –  Geniş Zamanlar

2006  –  Kınalı Kuzular

2006  –  Affedilmeyen

2007  –  Parmaklıklar Ardında (Kevser Kılıçkaya)


2007  –  Suç Dosyası

2007  –  Sessiz Gemiler

2010  –  Romantik Komedi (Aynur)

2011  –  Al Yazmalım

2017  –  Bekar Bekir (Jülide)

2018  –  Göktaşı (Marry)

2018  –  Bizi Hatırla

2020  –  Menajerimi Ara (Asistan Leyla)



Son Güncelleme: 28.09.2020 19:15
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Star TvMenajerimi Ara
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