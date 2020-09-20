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Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Pınar Ünsal kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Pınar Ünsal kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 20 Eylül 2020 Pazar günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Menajerimi Ara Leyla kimdir? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

20 Eylül 2020 Pazar 19:15
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Pınar Ünsal kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Menajerimi Ara izleyicilerden tam not aldı. Dizi ilk bölümleriyle dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da bir hayli öne çıktı. İzleyiciler dizide Leyla karakterine hayat veren oyuncuyu araştırmaya başladı.

Menajerimi Ara Leyla Ertem kimdir?

Dizide Leyla Ertem karakterine güzel oyuncu Pınar Ünsal hayat veriyor. 8 Ağustos 1980 yılında İzmir’de dünyaya gelen oyuncu Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. 1.72 cm ve 58 kilo olan güzel oyuncu bugünde kadar birçok yapımda yer almıştır. Güzel oyuncu ilk kez Geniş Zamanlar dizisiyle ekranlara adım atmıştı. Ünsan son olarak Star TV ekranlarının yeni dizisi Menajerini Ara’da Leyla karakterini canlandırmaktadır.

Menajerimi Ara Leyla Ertem nasıl bir rol olacak?

Pınar Ünsal’ın canlandırdığı Leyla Ertem karakteri kızını tüm zorluklara rağmen tek başına büyütmüş güçlü bir kadın olarak öne çıkıyor. Leyla hayatını kızına adamış ve onun mutlu olması için elinden geleni yapan biridir.

Pınar Ünsal’ın yer aldığı yapımlar

2006  –  Geniş Zamanlar

2006  –  Kınalı Kuzular

2006  –  Affedilmeyen

2007  –  Parmaklıklar Ardında (Kevser Kılıçkaya)


2007  –  Suç Dosyası

2007  –  Sessiz Gemiler

2010  –  Romantik Komedi (Aynur)

2011  –  Al Yazmalım

2017  –  Bekar Bekir (Jülide)

2018  –  Göktaşı (Marry)

2018  –  Bizi Hatırla

2020  –  Menajerimi Ara (Asistan Leyla)



Son Güncelleme: 20.09.2020 19:15
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Star TvMenajerimi Ara
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