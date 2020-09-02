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Menajerimi Ara Jülide kimdir? Nazlı Senem Ünal hakkında bilgiler

Star TV'nin yeni yapımı Menajerimi Ara'da yer alan Jülide karakteri diziseverler tarafından oldukça merak edildi. Jülide karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal hakkındaki bilgileri yazımızdan öğrenebilirsiniz.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:01
Menajerimi Ara Jülide kimdir? Nazlı Senem Ünal hakkında bilgiler
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Star TV’de yayınlanmaya başlayan Menajerimi Ara dizisi, güçlü kadrosu ve farklı konusu ile sezona iddialı bir giriş yaptı. Dizide Jülide karakterine hayat veren ve kıvırcık saçlarıyla dikkatleri çeken Nazlı Senem Ünal’ın hayatı merak konusu oldu.

Menajerimi Ara Jülide kimdir?

Menajerimi Ara dizisinde Jülide karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Nazlı Senem Ünal’dır. 22 Mayıs 1991 yılında doğan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi almış ve çeşitli reklam filmlerinde rol almıştır. Nazlı Senem Ünal, oyunculuk kariyerine Üzgünüm Leyla dizisiyle başlamıştır. Çok Güzel Hareketler 2 yapımında da yer alan oyuncu, şu an Menajerimi Ara dizisinde rol almaktadır.

Nazlı Senem Ünal’ın yer aldığı yapımlar

Tat Ketçap reklamı


Vakıfbank Kofti Kahramanlar reklamı

Lenova reklamı

Turkcell Superonline reklamı

Üzgünüm Leyla

Menajerimi Ara



Son Güncelleme: 02.09.2020 18:01
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Anahtar Kelimeler:
Menajerimi AraNazlı Senem Ünal
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