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Menajerimi Ara Göksel kimdir? Gerçek adı ve hayatı nedir?

Star Tv ekranlarında Menajerimi Ara dizisine 30. bölümde Göksel karakteri derhal oldu. Göksel karakterine hayat verecek olan Defne Kayalar, birçok dizilerde rol almıştır. Gerçek hayatına dair bilgileri sizler için araştırdık. Dizide giyeceği kıyafetleri ilerideki zamanlarda sizler için paylaşımlarda bulunacağız.

24 Kasım 2021 Çarşamba 23:10
Menajerimi Ara Göksel kimdir? Gerçek adı ve hayatı nedir?
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Menajerimi Ara Göksel kim? Asıl adı nedir?

Star Tv ekranlarında izleyicilerin karşısında gelen Menajerimi Ara dizisinin 30. Bölümünde Göksel karakteri dahil olacaktır. Diziye katılarak birçok değişikliğe sebep olacak Göksel, gerçek hayatta Defne Kayalar ’dır.  

Defne Kayalar, 7 Mayıs 1975 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Grafik bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılından itibaren oyunculuk ile ilgilenmektedir. Birçok dizi ve filmlerde rol almıştır. Medcezir, Bu Şehir Arkandan Gelecek, 20 Dakika, Alacakaranlık, Yazı Tura gibi dizi ve filmlerde oynamıştır. 4 yıldır bir sürede ekranlardan uzak duran Kayalar, bu aralar Menajerimi Ara dizisine dahil olmuştur. 

Rol aldığı diziler

*2010-Keskin Bıçak (Burcu)

*2011- Al Yazmalım (Suna)

*2013- 20 Dakika (Derin Solmaz)

*2013-2015- Medcezir (Sedef Kaya)

*2017- Bu Şehir Arkandan Gelecek (Nesrin)

Resmi Instagram sayfasında 151’den fazla takipçisi ve 255 gönderisi bulunmaktadır. @kayalar kullanıcı adı ile takip edebilirsiniz. Dizi ve film yönetmeni olan Ali Bilgin ile 2014 yılında evlenmişlerdir. Birçok kişiler tarafından kıyafetleri merak edilecek gibi gözükmektedir. İlerideki zamanlarda sizler için elbise, etek, gömlek, pantolon, ceket marka, fiyat ve modelleri sizler için paylaşacağız. 

 


Son Güncelleme: 24.11.2021 23:10
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Anahtar Kelimeler:
MenajerimiaraGökselDefnekayalarStartv
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