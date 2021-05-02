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Menajerimi Ara Feris neden yok, diziden ayrıldı mı? Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisinden neden çıktı?

Star TV’de yayınlanan sevilen dizi Menajerimi Ara, tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizide Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder ise bir süredir bölümlerde yer almıyor. Peki, Canan Ergüder neden yok? Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder, Menajerimi Ara dizisinden ayrıldı mı? İşte tüm bu soruların yanıtı...

02 Mayıs 2021 Pazar 21:58
Menajerimi Ara Feris neden yok, diziden ayrıldı mı? Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisinden neden çıktı?
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Star TV’de Pazar akşamları izleyici ile buluşan Menajerimi Ara dizisi, tüm hızıyla devam ediyor. Başladığı ilk günden itibaren oldukça sevilen dizi, hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla bir hayli dikkat çekiyor. Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Barış Falay, Canan Ergüder gibi isimlerin yer aldığı dizide Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder, bir süredir bölümlerde yer almıyor. Canan Ergüder’in yokluğunu fark eden izleyiciler ise intenet üzerinden bu konuyu araştırıyor. Canan Ergüder neden yok? Canan Ergüder Menajerimi Ara’dan ayrıldı mı?

Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisinden ayrıldı mı?

Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder, diziden ayrıldı. Sağlık sorunları sebebiyle işlerine bir süre ara verdiğini duyuran Ergüder, Feris karakterini oynamanın kendisi için büyük bir zevk olduğunu söyledi.




Son Güncelleme: 02.05.2021 21:58
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Star TvMenajerimi AraCanan ErgüderMenajerimi Ara Feris
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