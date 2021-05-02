Menajerimi Ara Feris neden yok, diziden ayrıldı mı? Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisinden neden çıktı?

Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisinden ayrıldı mı?

’de Pazar akşamları izleyici ile buluşandizisi, tüm hızıyla devam ediyor. Başladığı ilk günden itibaren oldukça sevilen dizi, hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla bir hayli dikkat çekiyor. Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Barış Falay,gibi isimlerin yer aldığı dizide Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder, bir süredir bölümlerde yer almıyor. Canan Ergüder’in yokluğunu fark eden izleyiciler ise intenet üzerinden bu konuyu araştırıyor. Canan Ergüder neden yok? Canan Ergüder Menajerimi Ara’dan ayrıldı mı?

Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder, diziden ayrıldı. Sağlık sorunları sebebiyle işlerine bir süre ara verdiğini duyuran Ergüder, Feris karakterini oynamanın kendisi için büyük bir zevk olduğunu söyledi.