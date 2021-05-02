Menajerimi Ara Feris neden yok, diziden ayrıldı mı? Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisinden neden çıktı?

02 Mayıs 2021 Pazar 21:58
Star TV
’de Pazar akşamları izleyici ile buluşan Menajerimi Ara
dizisi, tüm hızıyla devam ediyor. Başladığı ilk günden itibaren oldukça sevilen dizi, hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla bir hayli dikkat çekiyor. Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Barış Falay, Canan Ergüder
gibi isimlerin yer aldığı dizide Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder, bir süredir bölümlerde yer almıyor. Canan Ergüder’in yokluğunu fark eden izleyiciler ise intenet üzerinden bu konuyu araştırıyor. Canan Ergüder neden yok? Canan Ergüder Menajerimi Ara’dan ayrıldı mı?
Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisinden ayrıldı mı?
Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder, diziden ayrıldı. Sağlık sorunları sebebiyle işlerine bir süre ara verdiğini duyuran Ergüder, Feris karakterini oynamanın kendisi için büyük bir zevk olduğunu söyledi.
Son Güncelleme: 02.05.2021 21:58
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