İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 6 Kasım 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

06 Kasım 2020 Cuma 19:29
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Menajerimi Ara adlı dizide Emrah karakterini canlandıran Semi Sırtıkkızıl, dizi takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Star TV ekranlarında başlayan diziye ilgi yoğunken, dizide yer alan oyuncular da bu ilgiden nasibini alıyor.

Menajerimi Ara Emrah kimdir?

Star TV’nin sevilen dizi Menajerimi Ara’da Emrah karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Semi Sırtıkkızıl’dır. Genç oyuncu 1996 İstanbul doğumludur. Haliç Üniversitesi’nde Oyunculuk eğitimi alan Sırtıkkızıl, ilk defa televizyon dünyasına 2015 yılında katılmıştır.  Analar ve Anneler adlı dizide boy gösteren yakışıklı oyuncu sonrasında da televizyonda yer almasına rağmen ilk defa Menajerimi Ara dizisi ile ana kadro oyuncusu olmuştur.

Menajerimi Ara Emrah rolü nasıl bir karakter olacak?

Dizide Çınar karakterinin asistanı olarak görev yapan Emrah, neşeli ve çevresini eğlendiren bir karaktere sahiptir. Oldukça zeki olan Emrah, Çınar karakterinin tüm işlerinde ona yardımcı olur. Ajansta yer alan tüm dedikodulardan haberdardır.


Semi Sırtıkkızıl’ın yer aldığı diziler

  • 2020 – Menajerimi Ara (Emrah)
  • 2018 – Kadın (Levent)
  • 2016-2017 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Sarp)
  • 2015 – Analar ve Anneler (Haluk)

Semi Sırtıkkızıl’ın sevgilisi var mı?

Sosyal medya hesaplarındaki bilgilere bakıldığında Semi Sırtıkkızıl’ın sevgilisi olmadığını söylemek mümkün. Oyuncunun kız arkadaşı varsa bile onunla ilgili herhangi bir paylaşımı bulunmamaktadır.

Semi Sırtıkkızıl resmi sosyal medya hesabı

Oyuncuya ait olan Instagram hesabı @semisirtikkizil’dır. Oyuncunun 16,8 bin takipçisi bulunan hesaptan birbirinden farklı fotoğrafına ulaşmak mümkündür.



Son Güncelleme: 06.11.2020 19:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Semi SırtıkkızılMenajerimi Ara Emrah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı diziden ayrılıyor! Uğur Güneş'in diziden ayrılma sebebi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı diziden ayrılıyor! Uğur Güneş'in diziden ayrılma sebebi
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı 8.bölüm özeti ve 9.bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 8.bölüm özeti ve 9.bölüm fragmanı

Popüler Haberler

Arka Sokaklar Avukat Başak karakterini kim canlandırıyor? Perihan Ünlücan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Arka Sokaklar Sinem kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Menajerimi Ara dizisinin Leyla'sı Pınar Ünsal'ın hayat hikayesi!
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Alara Turan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Arka Sokaklar Asiye Çoban kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Melisa Şalgam kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Altan nereli, yaşı kaç?
Emanet dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Vikings yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Vikings 6. sezon fragmanı, tarihi ve oyuncuları
Tozkoparan Celal Kimdir? Gerçek Adı Nedir? Cemal Hünal Hakkında Bilgiler
Mucize Doktor Ferman kimdir? Gerçek adı nedir? Onur Tuna hakkında bilgiler
Günlük burç yorumları 23 Haziran 2019 Pazar - Burcunuz bugün sizin için neler söylüyor?
Arıza dizisi ne zaman final yapacak, final tarihi belli mi?
Hepsiburada Efsane 5 Kasım indirimleri kaç gün sürecek? İndirimler ne zaman bitiyor?
Çocukluk dizisi Öğretmen Betül kimdir? Damla Cercisoğlu'nun hayatı!
Kırmızı Oda dizisi Galip kimdir? Celil Nalçakan hakkında bilgiler
BİLSEM sınıfları eğitime ne zaman başlıyor? BİLSEM okulları yüz yüze eğitim başlıyor mu?
Devlet hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.