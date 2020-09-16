İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle camı çerçeveyi indirdi
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında...
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü!
Son Dakika
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı...
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker 19 yıl hapis cezasından yargılanacak!
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker...
Bursa'da fuhuş tuzağıyla gasp tuzağı! 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
Bursa'da fuhuş tuzağıyla gasp tuzağı!...

Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?

16 Eylül 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç? konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç? ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 16 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

16 Eylül 2020 Çarşamba 19:16
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Menajerimi Ara adlı dizide Emrah karakterini canlandıran Semi Sırtıkkızıl, dizi takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Star TV ekranlarında başlayan diziye ilgi yoğunken, dizide yer alan oyuncular da bu ilgiden nasibini alıyor.

Menajerimi Ara Emrah kimdir?

Star TV’nin sevilen dizi Menajerimi Ara’da Emrah karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Semi Sırtıkkızıl’dır. Genç oyuncu 1996 İstanbul doğumludur. Haliç Üniversitesi’nde Oyunculuk eğitimi alan Sırtıkkızıl, ilk defa televizyon dünyasına 2015 yılında katılmıştır.  Analar ve Anneler adlı dizide boy gösteren yakışıklı oyuncu sonrasında da televizyonda yer almasına rağmen ilk defa Menajerimi Ara dizisi ile ana kadro oyuncusu olmuştur.

Menajerimi Ara Emrah rolü nasıl bir karakter olacak?

Dizide Çınar karakterinin asistanı olarak görev yapan Emrah, neşeli ve çevresini eğlendiren bir karaktere sahiptir. Oldukça zeki olan Emrah, Çınar karakterinin tüm işlerinde ona yardımcı olur. Ajansta yer alan tüm dedikodulardan haberdardır.


Semi Sırtıkkızıl’ın yer aldığı diziler

  • 2020 – Menajerimi Ara (Emrah)
  • 2018 – Kadın (Levent)
  • 2016-2017 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Sarp)
  • 2015 – Analar ve Anneler (Haluk)

Semi Sırtıkkızıl’ın sevgilisi var mı?

Sosyal medya hesaplarındaki bilgilere bakıldığında Semi Sırtıkkızıl’ın sevgilisi olmadığını söylemek mümkün. Oyuncunun kız arkadaşı varsa bile onunla ilgili herhangi bir paylaşımı bulunmamaktadır.

Semi Sırtıkkızıl resmi sosyal medya hesabı

Oyuncuya ait olan Instagram hesabı @semisirtikkizil’dır. Oyuncunun 16,8 bin takipçisi bulunan hesaptan birbirinden farklı fotoğrafına ulaşmak mümkündür.



Son Güncelleme: 16.09.2020 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Semi SırtıkkızılMenajerimi Ara Emrah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Menajerimi Ara 5. bölümüne İrem Derici konuk oluyor! İşte 5. bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 5. bölümüne İrem Derici konuk oluyor! İşte 5. bölüm fragmanı
Hekimoğlu son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı!
Hekimoğlu son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı!
Pelin Batu: Bu kadar yıl sonra bile izlerken sinirlendim
Pelin Batu: Bu kadar yıl sonra bile izlerken sinirlendim
Sosyal medyada Arıza dizisine tepki büyüyor
Sosyal medyada Arıza dizisine tepki büyüyor
Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının yeni sunucusu Emre Altuğ oldu
Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının yeni sunucusu Emre Altuğ oldu
İşçiler mankenlere taş çıkardı
İşçiler mankenlere taş çıkardı

Popüler Haberler

ÇKS 2020 hayvancılık kredisi veren bankalar hangileri? Hayvancılık kredisi nedir, hangi bankalar veriyor?
Seni Çok Bekleyeceğim dizisi ne zaman başlayacak? Star tv yeni aşk dizisi oyuncuları kimler?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Eylül 2020
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı ne? İsmail Ege Şaşmaz oynadığı diziler
Menajerimi Ara Leyla karakterini kim canlandırıyor? Pınar Ünsal biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Gelir belgesiz acil kredi veren bankalar 2020
Şampiyon Harun kimdir? Gerçek adı nedir? Vedat Erincin rol aldığı yapımlar
Bankadan satılık hacizli araçlar nasıl, nereden alınır?
MasterChef 16 Ekim kim elendi? Bu hafta elenen isim Güzide mi Eda mı olacak?
Korona Halkbank Ekonomik İstikrar Kalkanı Destekleri ve Esnaf Kredileri
Samsung Galaxy A20s özellikleri belli oldu
2021 yayın döneminde Star TV’de başlayacak yeni diziler
Eylül 2020 KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar?
İŞKUR, MEK kurslarına katılan vatandaşlara 80 TL ödeme yapacak! İşte MEK başvuru şartları
Emekliye 2020'de aile yardımı var mı? Emekli 2020 aile yardımı ne kadar ödenecek?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile pandemi desteği kapsamında 2000 TL ödünç para kampanyası
Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.