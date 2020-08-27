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Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl hakkında bilgiler

Fragmanı yayınlanan Menajerimi Ara isimli dizi Star Tv ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunun sürekli değişmesi beklense de Emrah isimli karakterin dizide sürekli kalması bekleniyor. Menajerimi Ara Emrah karakterinin kim olduğu merak edilen konular arasında yerini aldı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:25
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl hakkında bilgiler
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Avrupa’da oldukça sevilen ve izlenen Call My Agent isimli dizi şimdi de ülkemizde uyarlanıyor. Menajerimi Ara adıyla ülkemizde uyarlanacak olan dizide bir menajerlik ofisinde yaşanan olayları izleyeceğiz. Dizinin her bölümünde farklı ünlü isimlerin yer alması bekleniyor. Fakat bazı oyuncuların dizinin her bölümünde yer alması planlandı. Bu ana karakterlerden birisi de Emrah isimli karakter.


Dizide Emrah rolü ile karşımıza çıkacak olan Semi Sırtıkkızıl olacak. 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gözlerimi açan Sırtıkkızıl yine memleketi olan İstanbul’da Haliç Üniversitesi Konservatuar’ın Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Semi Sırtıkkızıl’ın ilk dizi deneyimi 5 yıl önce Analar ve Anneler dizisinde olmuştur. Bundan 2 yıl sonra 2017’de tekrar bölüm oyuncusu olarak kamera karşısına geçmiştir. Şimdi de Star Tv ekranlarında yer alacak olan Menajerimi Ara isimli dizide Emrah karakterine hayat vermesi bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:25
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