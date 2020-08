Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl hakkında bilgiler

Avrupa’da oldukça sevilen ve izlenen Call My Agent isimli dizi şimdi de ülkemizde uyarlanıyor. Menajerimi Ara adıyla ülkemizde uyarlanacak olan dizide bir menajerlik ofisinde yaşanan olayları izleyeceğiz. Dizinin her bölümünde farklı ünlü isimlerin yer alması bekleniyor. Fakat bazı oyuncuların dizinin her bölümünde yer alması planlandı. Bu ana karakterlerden birisi de Emrah isimli karakter.

Dizide Emrah rolü ile karşımıza çıkacak olan Semi Sırtıkkızıl olacak. 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gözlerimi açan Sırtıkkızıl yine memleketi olan İstanbul’da Haliç Üniversitesi Konservatuar’ın Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Semi Sırtıkkızıl’ın ilk dizi deneyimi 5 yıl önce Analar ve Anneler dizisinde olmuştur. Bundan 2 yıl sonra 2017’de tekrar bölüm oyuncusu olarak kamera karşısına geçmiştir. Şimdi de Star Tv ekranlarında yer alacak olan Menajerimi Ara isimli dizide Emrah karakterine hayat vermesi bekleniyor.