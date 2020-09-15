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Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Birçok kişinin merak ettiği Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 15-09-2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

15 Eylül 2020 Salı 19:16
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
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Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Menajerimi Ara adlı dizide Emrah karakterini canlandıran Semi Sırtıkkızıl, dizi takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Star TV ekranlarında başlayan diziye ilgi yoğunken, dizide yer alan oyuncular da bu ilgiden nasibini alıyor.

Menajerimi Ara Emrah kimdir?

Star TV’nin sevilen dizi Menajerimi Ara’da Emrah karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Semi Sırtıkkızıl’dır. Genç oyuncu 1996 İstanbul doğumludur. Haliç Üniversitesi’nde Oyunculuk eğitimi alan Sırtıkkızıl, ilk defa televizyon dünyasına 2015 yılında katılmıştır.  Analar ve Anneler adlı dizide boy gösteren yakışıklı oyuncu sonrasında da televizyonda yer almasına rağmen ilk defa Menajerimi Ara dizisi ile ana kadro oyuncusu olmuştur.

Menajerimi Ara Emrah rolü nasıl bir karakter olacak?

Dizide Çınar karakterinin asistanı olarak görev yapan Emrah, neşeli ve çevresini eğlendiren bir karaktere sahiptir. Oldukça zeki olan Emrah, Çınar karakterinin tüm işlerinde ona yardımcı olur. Ajansta yer alan tüm dedikodulardan haberdardır.


Semi Sırtıkkızıl’ın yer aldığı diziler

  • 2020 – Menajerimi Ara (Emrah)
  • 2018 – Kadın (Levent)
  • 2016-2017 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Sarp)
  • 2015 – Analar ve Anneler (Haluk)

Semi Sırtıkkızıl’ın sevgilisi var mı?

Sosyal medya hesaplarındaki bilgilere bakıldığında Semi Sırtıkkızıl’ın sevgilisi olmadığını söylemek mümkün. Oyuncunun kız arkadaşı varsa bile onunla ilgili herhangi bir paylaşımı bulunmamaktadır.

Semi Sırtıkkızıl resmi sosyal medya hesabı

Oyuncuya ait olan Instagram hesabı @semisirtikkizil’dır. Oyuncunun 16,8 bin takipçisi bulunan hesaptan birbirinden farklı fotoğrafına ulaşmak mümkündür.



Son Güncelleme: 15.09.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
Semi SırtıkkızılMenajerimi Ara Emrah
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