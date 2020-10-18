Menajerimi Ara Emir kimdir? Gerçek adı ne? Burak Tozkoparan'ın dizideki rolü ve hayatı

Menajerimi Ara dizisine yeni bir isim daha dahil edildi. Diziye 9. Bölüm itibariyle başarılı oyuncumuz Burak Tozkoparan “Emir” karakterine hayat verecek. Dizinin tanıtım bölümünde gördüğümüz kadarıyla Ali Yoğurtçuoğlu ve İlkin Tüfekçi de konuk oyuncu olarak yer alacak.

Dizinin kadrosuna her hafta yeni isimler ekleyen Menajerimi Ara’da her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli oyuncularımız konuk olarak yerlerini dizide alacak. Pazar günü ekranlara gelecek olan yeni bölümünde, Dicle’nin yeni tarzı herkes tarafından beğenilecek. Diziye Emir ve Burak Tozkoparan farklı bir hava katacak gibi duruyor.

Konuk oyuncu olarak yer alacak olan Ali Yoğurtçu ve İlkin Tüfekçi aynı filmde rol alması gereken eski sevgili rolüyle ekranlara gelecek. Kıraç ile Dicle’nin sırrını öğrenen Beren, babasını kaybetmekten korkmaya başlayacak. Dizinin tanıtımında yer alan Nejat ve Feris’in romantik anları dikkatleri çekerken, düğün sahnesi ise herkesin kafasını karıştırmış durumda.

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlere yer veren Menajerimi Ara dizisinin yapımcılığında Ay Yapım imzası bulunmaktadır. Senaryo koltuğunda Ekin Atalar, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin bulunuyor.

Menajerimi Ara her Pazar akşamı saat 20:00’de Star TV’de!