İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Menajerimi Ara Emir diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Burak Tozkoparan neden diziye veda etti?

‘Menajerimi Ara’ dizisinden beklenmedik ayrılık gerçekleşti. Emir karakterini canlandıran Burak Tozkoparan diziden neden ayrıldı?

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:00
Menajerimi Ara Emir diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Burak Tozkoparan neden diziye veda etti?
Takip Et:

STAR TV’de yayınlanan ‘Menajerimi Ara’ dizisinde beklenmedik ayrılık yaşandı. ‘Emir’ karakteri ile diziye daha sonra dahil olan ünlü oyuncu Burak Tozkoparan diziden ayrılması ile sevenlerini üzdü.  Her Pazar saat 20.00 STAR TV de yayınlanan dizi komedi ve dram türü ile herkes tarafından beğenilerek izlenmeye devam etmekte. Senaryo gereği ile yurt dışından iş teklifi gelen oyuncuyu bu sayede diziye veda etmiş oldu. Diziye geri dönmeyeceğini açıklayan Burak Tozkoparan vedasını şu sözlerle dile getirdi: “Bu akşam son kez Emir’le buluşuyoruz. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederim. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

 ‘Emir’ karakterini canlandıran Burak Tozkoparan kimdir?

14 Kasım 1992 doğumlu olan Burak Tozkoparan İstanbul’da doğmuştur. Sinema ve Televizyon bölümünü tam burslu okuyarak Okan Üniversitesinden mezun olmuştur. İlk dizisi ‘Paramparça’ ile karşımıza çıkan yakışıklı oyuncu daha sonra ilk filmi ‘Hesapta Aşk’ sinema filminde oynamıştır.



Son Güncelleme: 11.01.2021 15:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvMenajerimi AraBurak Tozkoparan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı

Popüler Haberler

Menajerimi Ara Emir diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Burak Tozkoparan neden diziye veda etti?
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2021
Milli Piyango bileti alırken dikkat sahte bilet nasıl ayırt edilir? bileti alırken bunlara dikkat edin
İş Sağlığı ve Güvenliği devlet desteği başvuru şartları nelerdir? 2021 İSG devlet desteği alma işlemleri
Survivor 2021 10 Ocak Pazar Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?
2021 sıfır araç ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Ocak 2021 faiz oranları ve şartları
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
Esnafa KOSGEB ile uygun faizli kredisi veren 13 banka Ocak 2021
Engelli vatandaşlara devletin sağladığı maddi yardımlar nelerdir? Engellilere devletten 11 maddi yardım
Yeni işyeri açmak isteyenlere en güzel işyeri isimleri 2021
Survivor 34.Bölüm fragmanı 1 Nisan Çarşamba 2020
iPhone 11 Max ne zaman çıkacak? iPhone 11'e ait görsel ortaya çıktı
Teknosa iPhone XS çekilişi kampanya katılım şartları ve tarihleri
Fauda yeni sezon ne zaman başlıyor? Netflix Fauda 3. sezon yayın tarihi belli oldu!
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
2021 nail art tırnak trendleri
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2021 Vakıfbank emekli promosyon şartları
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
Exxen Kaçış yarışması başvurusu nasıl yapılır? Exxen kaçış başvuru formu
E-devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2021 engelli raporu sorgulama tc ile

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.