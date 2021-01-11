Menajerimi Ara Emir diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Burak Tozkoparan neden diziye veda etti?

STAR TV’de yayınlanan ‘Menajerimi Ara’ dizisinde beklenmedik ayrılık yaşandı. ‘Emir’ karakteri ile diziye daha sonra dahil olan ünlü oyuncu Burak Tozkoparan diziden ayrılması ile sevenlerini üzdü. Her Pazar saat 20.00 STAR TV de yayınlanan dizi komedi ve dram türü ile herkes tarafından beğenilerek izlenmeye devam etmekte. Senaryo gereği ile yurt dışından iş teklifi gelen oyuncuyu bu sayede diziye veda etmiş oldu. Diziye geri dönmeyeceğini açıklayan Burak Tozkoparan vedasını şu sözlerle dile getirdi: “Bu akşam son kez Emir’le buluşuyoruz. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederim. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.





‘Emir’ karakterini canlandıran Burak Tozkoparan kimdir?

14 Kasım 1992 doğumlu olan Burak Tozkoparan İstanbul’da doğmuştur. Sinema ve Televizyon bölümünü tam burslu okuyarak Okan Üniversitesinden mezun olmuştur. İlk dizisi ‘Paramparça’ ile karşımıza çıkan yakışıklı oyuncu daha sonra ilk filmi ‘Hesapta Aşk’ sinema filminde oynamıştır.



